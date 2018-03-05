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В этом году минчане снова останутся без одного из крупнейших летних фестивалей

06.03.2018 11:36 — Разное | Tut.by  
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Музыкальный фестиваль «МОСТ», который проходил на аэродроме «Боровая», в этом году, как и в прошлом, проводиться не будет. Об этом в интервью AFISHA.TUT.BY рассказал Андрей Алексеев, директор концертного агентства «Атом Интертеймент», которое занималось организацией фестиваля.


Алексеев говорит, что «Мост» не запускали по двум причинам.

— Два года нам не было дело до «Моста», потому что мы, во-первых, занимались американскими и российскими проектами и в эту сторону [в сторону Беларуси] не смотрели, нам было не интересно. Во-вторых, в этом году мы собираемся запускать два новых фестиваля. Один будет первого июля, место сообщим немного позже, на него привезем Земфиру. Второй фестиваль поменьше.

— Почему не возобновить «Мост» и не привезти туда Земфиру?

— Зачем? «Мост» — это был «Мост». Он был самым дорогим фестивалем в Республике Беларусь (второй «Мост» так точно). Думаю, «Рок за Бобров» стоит плюс-минус полмиллиона долларов. В «Мост» мы вкладывали 850 тысяч долларов — это был рекорд по рынку. Я не буду говорить, сколько мы на нем потеряли. Сейчас за более короткий период и за меньшие деньги мы сможем создать другие имена, другие фестивали, которые сможем развивать.


Директора трех крупных столичных концертных агентств. Александр Образов (слева), Александр Косач (в центре) и Андрей Алексеев (справа)

Причины неокупаемости проекта банальны: низкая платежеспособность населения, что вынуждает держать цену за билет на уровне 11−15 долларов. Такая цена, в свою очередь, не может оправдать затрат на фестиваль.

Несмотря на это, в этом году планируется много опер-эйров, конкуренция будет высокая.

— В конкуренции нет ничего плохого, потому что продукты нежизнеспособные должны умереть, а то, что имеет правильную бизнес-модель, будет жить. Единственное, чтобы я хотел отметить, компаниям, которые сейчас пытаются делать фестивали, я не рекомендую обращаться в рекламные агентства. Если вы думаете, что они сделают вам нормальный фестиваль, это неправда. Ваши деньги они закопают и хорошего результата не получится, — советует Андрей Алексеев.

Напомним, фестиваль «МОСТ» впервые прошел в Минске в 2013 году. Лайн-ап фестиваля в разные годы включал лучшие группы со всего мира: Bullet For My Valentine, Kasabian, Hurts, Skillet, Guano Apes, Земфира, Ленинград, Lumen и многие другие.

В 2015 году белорусы уже оставались без фестиваля «МОСТ». В 2016-м он снова вернулся на «Боровую», правда, в однодневном, а не в привычном двухдневном формате. В 2017 его уже не проводили.

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Напомним, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит новый розыгрыш — есть возможность получить бесплатно билеты на концерт «Би-2» в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены», где музыканты представят публике свой новый альбом «Горизонт событий». Билеты уже в продаже, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 9 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом в интервью AFISHA.TUT.BY рассказал Андрей Алексеев, директор концертного агентства "Атом Интертеймент", которое занималось организацией фестиваля.

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