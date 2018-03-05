Был пьян, искал сигареты: СК завершил расследование ДТП с тяжкими последствиями под Солигорском

Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП с тяжкими последствиями, которое произошло 11 августа в Солигорском районе. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



Фото: Следственный комитет

Обвиняемым по уголовному делу признан 35-летний житель Солигорска, работающий плотником на местном предприятии.

По данным следствия, обвиняемый, управляя Peugeot 605, ехал по 130-му километру трассы Р23 Минск — Микашевичи в направлении Солигорска. Проезжая вблизи деревни Стародворцы и имея реальную возможность беспрепятственно наблюдать припаркованные у правого края проезжей части ВАЗ и Volkswagen Passat, проявил преступную невнимательность. Занимаясь поисками сигарет в салоне с целью закурить во время движения, он отвлекся от управления и потерял контроль за безопасным движением транспортного средства. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение с левой задней частью кузова ВАЗ, после чего протаранил Volkswagen.

В результате ДТП женщину с шестимесячным ребенком на руках, находившихся на заднем сиденье VW, выбросило из салона. Потерпевшая получила телесные повреждения, которые по признаку опасности для жизни относятся к тяжким. Ребенок не пострадал, ему была оказана своевременная медицинская помощь.



Фото: Следственный комитет

Медицинское освидетельствование показало, что водитель Peugeot был пьян — 1,2 промилле алкоголя. Его действия квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Республики Беларусь.

— Учитывая активное сотрудничество обвиняемого со следствием, положительные характеристики, а также принятие мер по возмещению причиненного вреда потерпевшей, к нему на стадии предварительного следствия применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказали в СК.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.