Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Василий Жарко представил коллективу Министерства спорта и туризма нового руководителя отрасли — Сергея Ковальчука, сообщает пресс-служба министерства.



Фото: Министерство спорта и туризма

В совещании приняли участие руководители структурных подразделений Минспорта, подчиненных организаций, а также федераций по видам спорта.

Вице-премьер охарактеризовал нового министра как человека ответственного, пунктуального и порядочного.

«Сергей Михайлович способен и готов выполнить возложенные на него непростые задачи, а помощниками у него будете все вы. В том числе и председатели федераций, руководители попечительских советов», — подчеркнул Василий Жарко.

Он также отметил, что в стране очень многое сделано для развития спорта высших достижений, массового спорта, по всей республике строятся новые объекты, но, к сожалению, результаты выступлений представителей Беларуси на международных соревнованиях не всегда радуют.

По словам вице-премьера, новому министру предстоит встряхнуть отрасль, обеспечив проведение единой государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма, а также жесткий контроль за расходованием бюджетных средств.

Одна из ключевых задач — подготовкой спортивного резерва, работа по пропаганде здорового образа жизни, развитие детско-юношеского спорта.

«Такие соревнования как «Снежный снайпер, которые состоялись накануне, должны пройти по всем видам спорта. Сначала в регионах, затем на республиканском уровне», — отметил Василий Жарко.

Он пожелал новому министру, чтобы тот быстрее влился в новый коллектив и оправдал высокое доверие, оказанное Главой государства.

В свою очередь Сергей Ковальчук отметил, что согласие возглавить спортивную отрасль далось ему непросто.

«Я советовался с людьми, чьим мнением дорожу, и которые являются для меня авторитетными и глубоко уважаемыми. Я постараюсь вместе с вами, с теми, кто добросовестно и честно трудится на благо отечественного спорта, качественно выполнить задачи, которые стоят перед министерством», — сказал Сергей Ковальчук.

Он также отметил, что хоть и не является профессиональным атлетом, но спортом занимается всю сознательную жизнь. Особенно любит волейбол, футбол, лыжные гонки, настольный теннис.

По его словам, из 50 прожитых лет 33 года посвятил службе в Вооруженных Силах, где нагрузка не меньше, а чаще всего гораздо больше, чем в спорте.

После окончания Одесского высшего командного артиллерийского училища службу начинал на Чукотке, в поселке Мыс Шмидта.

Затем продолжил службу в артиллерии, в 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

В 1999 году окончил командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь.

Служил в Генеральном штабе Вооруженных Сил страны, был заместителем начальника штаба ракетных войск и артиллерии.

После чего перешел в Службу безопасности президента Беларуси.

«Я предъявляю высокие, жесткие требования к самому себе, но такие же требования будут и ко всем, кто трудится рядом. Случайных людей в Минспорта не будет. Мне потребуется время, чтобы во всем досконально разобраться, но опираться буду на профессионалов, людей компетентных, грамотных», — подчеркнул Сергей Ковальчук.