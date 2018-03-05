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"Роскачество" назвало лучшие смартфоны, которые можно купить прямо сейчас
Российская организация «Роскачество» совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) провела несколько тестов по разным параметрам, с помощью которых выявила лучшие смартфоны на рынке, которые можно купить прямо сейчас.
Водонепроницаемость
Этот тест проходили только те смартфоны, в характеристиках которых заявлялось, что они водонепроницаемые.
Таких аппаратов среди 337 исследованных моделей было 35. Идеально с погружением в большую колбу с водой глубиной в один метр на 30 минут
Интересно, что
Прочность
Самыми прочными смартфонами в рейтинге
Специалисты «Роскачества» отметили, что модели HTC U11 и Honor 9 не разбились даже после 100 поворотов в специальной барабанной трубе. Упав почти с метровой высоты, они получили лишь незначительные царапины. Sony Xperia XZ Premium и HTC U Ultra «отделались» небольшими царапинами на краях корпуса.
Премиальный iPhone X провалил проверку на прочность, заняв 330 место из 337 моделей. После 50 поворотов трубы у аппарата сломался экран — на нем появились зеленые полосы. После 100 поворотов — разбилась задняя панель, а дисплей перестал работать.
Аккумулятор
Специалисты указывают, что изучили качество аккумуляторов в лабораторных условиях в самых разнообразных условиях эксплуатации: в режиме ожидания, «бесконечного» вызова, при загрузке данных, просмотре видео, прослушивании музыки и использовании функции навигации. Причем каждый из тестов проводился при различных режимах сотовой сети — GSM, UMTS, LTE. Отдельно рассматривалось реальное время подзарядки аккумулятора смартфона через устройство, которое было в комплекте.
Специалисты «Роскачества» при тестировании батарей особенно
Флагман компании Samsung — Galaxy S8 — полностью заряжается за 1 час 40 минут, заряда аккумулятора хватает на 26 часов. За 15 минут смартфон зарядится на 18%. Этого заряда хватит на 5 часов.
Apple iPhone X полностью заряжается за 3 часа 15 минут, за 15 минут — на 9%. Этого заряда хватает на 2 часа. 100-процентного заряда аккумулятора хватит на 19,5 часов работы.
Лучшие смартфоны для селфи
Самая высокая оценка за качество селфи, снятых на все исследованные устройства,
Из его основных особенностей выделяется высокое разрешение фотографий, вспышка, возможность масштабирования, автофокус, яркие цвета, а также небольшой цифровой шум по краям изображений.
4 балла набрали модели HTC U11, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, iPhone X,
Десятка лидеров
В итоге ведомство составило десятку лидеров по итогу всех тестов. Эксперты учитывали множество показателей: эргономику, прочность, аккумулятор, качество фото, дисплея, воспроизведение музыки, GPS и уровень излучения. В общий рейтинг попали 337 протестированных смартфонов. На данный момент он
Смотрите, сколько у нас сегодня стоят Топ-3 смартфона из списка выше:
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В тесте приняли участие 337 моделей.
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