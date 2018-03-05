Российская организация «Роскачество» совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) провела несколько тестов по разным параметрам, с помощью которых выявила лучшие смартфоны на рынке, которые можно купить прямо сейчас.

Водонепроницаемость

Этот тест проходили только те смартфоны, в характеристиках которых заявлялось, что они водонепроницаемые.



Источник: roskachestvo.gov.ru

Таких аппаратов среди 337 исследованных моделей было 35. Идеально с погружением в большую колбу с водой глубиной в один метр на 30 минут справились 11 из 35 смартфонов. В их число вошли:

Интересно, что iPhone 7, iPhone 7 Plus , iPhone 8 , iPhone 8 Plus и iPhone X с этим тестом справились хуже и получили лишь 4 балла из 5,5 возможных. Очки у этих моделей отняли за некорректность работы громкоговорителя сразу после извлечения из воды. В высушенных iPhone проблем со спикерами не наблюдалось.

Прочность

Самыми прочными смартфонами в рейтинге признаны HTC U11 , Sony Z5 Premium , HTC U Ultra и Honor 9 .





Специалисты «Роскачества» отметили, что модели HTC U11 и Honor 9 не разбились даже после 100 поворотов в специальной барабанной трубе. Упав почти с метровой высоты, они получили лишь незначительные царапины. Sony Xperia XZ Premium и HTC U Ultra «отделались» небольшими царапинами на краях корпуса.

Премиальный iPhone X провалил проверку на прочность, заняв 330 место из 337 моделей. После 50 поворотов трубы у аппарата сломался экран — на нем появились зеленые полосы. После 100 поворотов — разбилась задняя панель, а дисплей перестал работать.

Аккумулятор

Специалисты указывают, что изучили качество аккумуляторов в лабораторных условиях в самых разнообразных условиях эксплуатации: в режиме ожидания, «бесконечного» вызова, при загрузке данных, просмотре видео, прослушивании музыки и использовании функции навигации. Причем каждый из тестов проводился при различных режимах сотовой сети — GSM, UMTS, LTE. Отдельно рассматривалось реальное время подзарядки аккумулятора смартфона через устройство, которое было в комплекте.

Специалисты «Роскачества» при тестировании батарей особенно выделили три модели — Lenovo Moto Z2 Play , Lenovo P2 и Huawei Mate 9 Pro .



Lenovo Moto Z2 Play. Источник: The Verge

Lenovo Moto Z2 Play полностью заряжается за 1 час 45 минут, за 15 минут — на 28%. Этого заряда хватает на 9 часов.

Рекордсменом по заряду аккумулятора стал Lenovo P2. Гаджет способен продержать заряд более чем двое суток (50 часов). Заряда в 20%, полученного смартфоном за 15 минут, хватит на 10 часов работы.

Huawei Mate 9 Pro полностью заряжается за 2 часа, за 15 минут — на 28%. Этого заряда хватает на 9 часов.



Galaxy S8 и Galayx S8+

Флагман компании Samsung — Galaxy S8 — полностью заряжается за 1 час 40 минут, заряда аккумулятора хватает на 26 часов. За 15 минут смартфон зарядится на 18%. Этого заряда хватит на 5 часов.

Apple iPhone X полностью заряжается за 3 часа 15 минут, за 15 минут — на 9%. Этого заряда хватает на 2 часа. 100-процентного заряда аккумулятора хватит на 19,5 часов работы.

Лучшие смартфоны для селфи

Самая высокая оценка за качество селфи, снятых на все исследованные устройства, составляет 4,5 балла. Такого результат удалось добиться смартфону HTC Desire Eye .



HTC Desire Eye. Источник: AKKet

Из его основных особенностей выделяется высокое разрешение фотографий, вспышка, возможность масштабирования, автофокус, яркие цвета, а также небольшой цифровой шум по краям изображений.

4 балла набрали модели HTC U11, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, iPhone X, Nokia 8 и Sony Xperia XZ Premium.

Десятка лидеров

В итоге ведомство составило десятку лидеров по итогу всех тестов. Эксперты учитывали множество показателей: эргономику, прочность, аккумулятор, качество фото, дисплея, воспроизведение музыки, GPS и уровень излучения. В общий рейтинг попали 337 протестированных смартфонов. На данный момент он выглядит так :

Смотрите, сколько у нас сегодня стоят Топ-3 смартфона из списка выше: