Нацарапал два, десять и нецензурное слово: в Гродно ребенок от скуки повредил семь автомобилей

В Гродно ребенок поцарапал семь припаркованных во дворе автомобилей. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.





Как сообщили в милиции, 24 февраля житель микрорайона Девятовка обнаружил, что кто-то поцарапал его машину. Прибывшие на место правоохранители нашли еще шесть транспортных средств с идентичными повреждениями. На шести автомобилях были выцарапаны цифры два и десять, на еще одном — нецензурное слово.

Жители близлежащих домов пояснили милиционерам, что видели двух несовершеннолетних детей, которые могут быть причастны к данному происшествию. Одного из несовершеннолетних вызвали вместе с мамой на беседу. «Женщина сама расспросила ребенка, после чего тот признался в содеянном. Мальчик пояснил, что ему было скучно, он нашел мелки и решил не рисовать на асфальте, как поступила его старшая сестра, а украсить своим творчеством припаркованные автомобили», — рассказали в УВД.