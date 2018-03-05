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Нацарапал два, десять и нецензурное слово: в Гродно ребенок от скуки повредил семь автомобилей

06.03.2018 11:54 — Разное | Tut.by  
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В Гродно ребенок поцарапал семь припаркованных во дворе автомобилей. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.


Как сообщили в милиции, 24 февраля житель микрорайона Девятовка обнаружил, что кто-то поцарапал его машину. Прибывшие на место правоохранители нашли еще шесть транспортных средств с идентичными повреждениями. На шести автомобилях были выцарапаны цифры два и десять, на еще одном — нецензурное слово.

Жители близлежащих домов пояснили милиционерам, что видели двух несовершеннолетних детей, которые могут быть причастны к данному происшествию. Одного из несовершеннолетних вызвали вместе с мамой на беседу. «Женщина сама расспросила ребенка, после чего тот признался в содеянном. Мальчик пояснил, что ему было скучно, он нашел мелки и решил не рисовать на асфальте, как поступила его старшая сестра, а украсить своим творчеством припаркованные автомобили», — рассказали в УВД.

 
Теги: Гродно
 
 
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Мальчик нашел мелки и решил не рисовать на асфальте, как поступила его старшая сестра, а украсить своим творчеством припаркованные автомобили.

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