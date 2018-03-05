Биатлонист рассказал о специальном приспособлении, с которого стрелял Лукашенко во время забега

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На биатлонном забеге, который состоялся 3 марта, Александр Лукашенко стрелял не из положения лежа, а со специального приспособления.

Биатлонист, призер Олимпийских игр Алексей Айдаров, в эфире ОНТ рассказал подробности забега и объяснил, что за приспособление вынуждены были придумать главе государства, пишет tut.by .

«Наш президент очень спортивный и я с ним по спорту знаком очень давно. У него больное колено и надо было как-то исправлять положение. Пришлось выкручиваться», – рассказал спортсмен.

Про его словам, поставили обыкновенный стол, на стол положили ковер, на ковер поставили лавку и сделали упор для стрельбы.

Остальные участники стрельбы стреляли лежа.