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Биатлонист рассказал о специальном приспособлении, с которого стрелял Лукашенко во время забега
06.03.2018 11:42 — Разное | Ежедневник
фото: pressball.by
На биатлонном забеге, который состоялся 3 марта, Александр Лукашенко стрелял не из положения лежа, а со специального приспособления.
Биатлонист, призер Олимпийских игр Алексей Айдаров, в эфире ОНТ рассказал подробности забега и объяснил, что за приспособление вынуждены были придумать главе государства, пишет
«Наш президент очень спортивный и я с ним по спорту знаком очень давно. У него больное колено и надо было как-то исправлять положение. Пришлось выкручиваться», – рассказал спортсмен.
Про его словам, поставили обыкновенный стол, на стол положили ковер, на ковер поставили лавку и сделали упор для стрельбы.
Остальные участники стрельбы стреляли лежа.
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На биатлонном забеге, который состоялся 3 марта, Александр Лукашенко стрелял не из положения лежа, а со специального приспособления.
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