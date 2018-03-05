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Миллиардер нашел затопленный авианосец времен Второй мировой войны

06.03.2018 12:29 — Разное | Tut.by  
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Миллиардер и соучредитель Microsoft Пол Аллен обнаружил обломки авианосца USS Lexington, который затонул в Коралловом море в 1942 году. Об этом рассказывает National Geographic.


Изображение: U.S. Navy

За свой короткий боевой путь «Лексингтон» не смог нанести серьезного урона противнику. Он был первым авианосцем в истории, который принесли в жертву. 8 мая 1942 года корабль участвовал в сражении между силами императорского флота Японии и кораблями США и Австралии в Коралловом море.

«Лексингтон» выдержал несколько ударов бомб и торпед, однако начал тонуть. После приказа об эвакуации 2770 человек переместились на эсминцы сопровождения, а другой американский эсминец торпедировал «Лексингтон». На борту начался пожар и корабль ушел под воду. За собой он унес жизни 216 членов экипажа, которые не успели спастись.

Поиски авианосца начались в 2017 году, когда Аллен и экипаж судна R/V Petrel получили кооржинаты возможного метонахождения «Лексингтона». Обломки искали более, чем в 800 километрах от восточного побережья Австралии. Корабль находился на глубине около 3 километров. В этом же регионе ранее были найдены затопленные самолеты и японский линкор Мусаси.

«Мы имели дело с очень суровой окружающей средой. Здесь тысячи метров глубины, она непредсказуема. Мы используем множество электроники с высоким напряжением в очень глубоких морских водах, поэтому всегда возникают сложности», — рассказал представитель Пола Аллена.

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Корабль находился на глубине около 3 километров.

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