На БМЗ остановили производство стали из-за пожара

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Белорусский металлургический завод остановил выплавку стали из-за пожара, который произошел ночью. В результате пожара никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь вспыхнул вечером в понедельник в кабельном тоннеле. Прибывшие на место происшествия пожарные, увидели сильное задымление. Спасатели пожар ликвидировали.

Служба МЧС сообщает о повреждении 30600 погонных метров изоляции электрических кабелей. Пострадавших нет, однако из-за последствий пожара была остановлена выплавка стали. Причину пожара выясняют.