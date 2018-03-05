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На БМЗ остановили производство стали из-за пожара

06.03.2018 12:14 — Разное | Ежедневник  
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На БМЗ остановили производство стали из-за пожара

фото: 4esnok.by

Белорусский металлургический завод остановил выплавку стали из-за пожара, который произошел ночью. В результате пожара никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь вспыхнул вечером в понедельник в кабельном тоннеле. Прибывшие на место происшествия пожарные, увидели сильное задымление. Спасатели пожар ликвидировали. 

Служба МЧС сообщает о повреждении 30600 погонных метров изоляции электрических кабелей. Пострадавших нет,  однако из-за последствий пожара была остановлена выплавка стали. Причину пожара  выясняют.

 
 
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Белорусский металлургический завод остановил выплавку стали из-за пожара, который произошел ночью. В результате пожара никто не пострадал, сообщили в пресс-службе...

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