ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сеть попало фото Xiaomi Mi MIX 2S. Возможно, гаджет получит "независимые" основные камеры

06.03.2018 12:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Презентация нового флагманского смартфона Xiaomi — Mi MIX 2S — состоится 27 марта. До анонса еще несколько недель, но в Сети уже появилась «живая» фотография новинки, раскрывающая некоторые особенности дизайна аппарата. Об этом пишет Gimochina.


Слева предполагаемый Mi MIX 2S, справа Mi MIX 2

На снимке предполагаемый Mi MIX 2S запечатлен рядом со своим предшественником, Mi MIX 2. Скорее всего, новинка обзаведется сдвоенной основной камерой в верхней левой части корпуса. Модули расположены вертикально и немного напоминают таковые в iPhone X.

На задней стороне гаджета также расположен сканер отпечатков пальцев. Ранее сообщалось, что смартфон оснастят дактилоскопическим сенсором, встроенным под дисплей. Из этого обозреватель Gizmochina сделал вывод, что на новом фото может быть изображен один из прототипов аппарата.

Кроме того, гаджет могут оснастить основными камерами, работающими независимо друг от друга. К такому выводу журналист Gizmochina пришел, проанализировав одно из рекламных видео Mi MIX 2S.

Ранее сообщалось, что смартфон научится определять объекты в кадре, исходя из этого подбирать параметры для определенной сцены и, например, сканировать документы. Предположим, что второй модуль камеры может быть задействован для сканирования находящихся в кадре объектов, основной (Sony IMX363) — для передачи изображения.

Напомним: Xiaomi Mi MIX 2S будет работать на процессоре Snapdragon 845, который дополнится до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ основной памяти. Предполагаемая емкость аккумулятора — 3400 мАч.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Xiaomi:

 
 
Ссылка на источник 114
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У сераду ў Беларусі чакаецца да 3 градусаў цяпла і снегапад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика