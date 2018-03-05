Презентация нового флагманского смартфона Xiaomi — Mi MIX 2S — состоится 27 марта. До анонса еще несколько недель, но в Сети уже появилась «живая» фотография новинки, раскрывающая некоторые особенности дизайна аппарата. Об этом пишет Gimochina.



Слева предполагаемый Mi MIX 2S, справа Mi MIX 2

На снимке предполагаемый Mi MIX 2S запечатлен рядом со своим предшественником, Mi MIX 2. Скорее всего, новинка обзаведется сдвоенной основной камерой в верхней левой части корпуса. Модули расположены вертикально и немного напоминают таковые в iPhone X.

На задней стороне гаджета также расположен сканер отпечатков пальцев. Ранее сообщалось, что смартфон оснастят дактилоскопическим сенсором, встроенным под дисплей. Из этого обозреватель Gizmochina сделал вывод, что на новом фото может быть изображен один из прототипов аппарата.

Кроме того, гаджет могут оснастить основными камерами, работающими независимо друг от друга. К такому выводу журналист Gizmochina пришел , проанализировав одно из рекламных видео Mi MIX 2S.

Ранее сообщалось, что смартфон научится определять объекты в кадре, исходя из этого подбирать параметры для определенной сцены и, например, сканировать документы. Предположим, что второй модуль камеры может быть задействован для сканирования находящихся в кадре объектов, основной (Sony IMX363) — для передачи изображения.

Напомним: Xiaomi Mi MIX 2S будет работать на процессоре Snapdragon 845, который дополнится до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ основной памяти. Предполагаемая емкость аккумулятора — 3400 мАч.

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