ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В столице завели дело на молодую пару, которая угнала и разбила машину своего нового знакомого

06.03.2018 13:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске возбудили уголовное дело против парня и девушки, которые угнали машину своего нового знакомого и разбили ее. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Вечером 23 февраля в квартире по улице Водолажского в Военном городке в Уручье собрались трое молодых людей и девушка. Через какое-то время 22-летний молодой человек и его 19-летняя девушка пошли в магазин, где познакомились парнем. Молодого человека пригласили в компанию.

После выпитого спиртного пара решила прокатиться на автомобиле нового знакомого. Они взяли ключи от машины и ушли, никому ничего не сказав. Парень и девушка по очереди садились за руль авто до тех пор, пока не разбили его. Затем с телефона хозяина машины, который был в салоне, вызвали такси и поехали домой.

Как объяснил парень, сначала они поехали на заправку, а потом на закрытую тренировочную площадку, где его подруга на скорости 70 км/ч не справилась с управлением и въехала в мусорные баки.


Наутро владелец автомобиля не обнаружил машину на нужном месте, а через какое-то время с ним связались сотрудники ГАИ и сообщили об обнаруженном разбитом авто. Сразу хозяин авто уверял, что за рулем был он и совершил ДТП самостоятельно. Но, когда сотрудники Госавтоинспекции сказали, что он будет привлечен к административной ответственности по двум статьям, тот признался, что автомобилем в тот вечер не управлял. Он написал заявление в милицию спустя несколько дней после случившегося.

В отношении парня и девушки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 («Угон транспортного средства или маломерного судна») УК РБ. Теперь им может грозить ответственность в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Сеть попало фото Xiaomi Mi MIX 2S. Возможно, гаджет получит "независимые" основные камеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика