В столице завели дело на молодую пару, которая угнала и разбила машину своего нового знакомого

В Минске возбудили уголовное дело против парня и девушки, которые угнали машину своего нового знакомого и разбили ее. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.





Вечером 23 февраля в квартире по улице Водолажского в Военном городке в Уручье собрались трое молодых людей и девушка. Через какое-то время 22-летний молодой человек и его 19-летняя девушка пошли в магазин, где познакомились парнем. Молодого человека пригласили в компанию.

После выпитого спиртного пара решила прокатиться на автомобиле нового знакомого. Они взяли ключи от машины и ушли, никому ничего не сказав. Парень и девушка по очереди садились за руль авто до тех пор, пока не разбили его. Затем с телефона хозяина машины, который был в салоне, вызвали такси и поехали домой.

Как объяснил парень, сначала они поехали на заправку, а потом на закрытую тренировочную площадку, где его подруга на скорости 70 км/ч не справилась с управлением и въехала в мусорные баки.





Наутро владелец автомобиля не обнаружил машину на нужном месте, а через какое-то время с ним связались сотрудники ГАИ и сообщили об обнаруженном разбитом авто. Сразу хозяин авто уверял, что за рулем был он и совершил ДТП самостоятельно. Но, когда сотрудники Госавтоинспекции сказали, что он будет привлечен к административной ответственности по двум статьям, тот признался, что автомобилем в тот вечер не управлял. Он написал заявление в милицию спустя несколько дней после случившегося.

В отношении парня и девушки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 («Угон транспортного средства или маломерного судна») УК РБ. Теперь им может грозить ответственность в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.