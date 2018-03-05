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Предприятия концерна «Беллегпром» увеличили экспорт на 565 миллионов долларов

06.03.2018 13:42 — Разное | Ежедневник  
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Предприятия концерна «Беллегпром» увеличили экспорт на 565 миллионов долларов

фото: infobaza.by

Концерн «Беллегпром» увеличил экспорт продукции в прошлом году на 1,1% - до 565 млн долларов. Об этом сообщил первый зампред концерна «Беллегпром» Вячеслав Мирусин.

Сальдо внешней торговли в 2017 году составило 174,1 млн долларов, удельный вес экспорта в произведенной продукции - 53,3%, пишет sb.by.

Организации концерна поставляют продукцию в 63 страны мира, при этом продолжается работа по поиску новых рынков, отметил Мирусин. 

В прошлом году на 5,8 млн долларов поставлено продукции на новые перспективные рынки. 

«С 2013 года мы начали пробные поставки в Японию, с 2014 – в Корею, с 2015 – в Иран», – сообщил Мирусин.

По его словам, в итоге поставки льняных тканей в Японию выросли с 2013 года на 160%, поставки чулочно-носочной продукции во Вьетнам - в 25 раз, поставки льняных тканей в Корею - в 1260 раз, ковровых изделий в Иран на 20%.

Объем экспорта в текущем году планируется обеспечить на уровне не ниже 105%.

Прямые инвестиции по линии «Беллегпрома» составили в прошлом году 11,3 млн долларов. Организациями концерна получена прибыль в размере 101,6 млн рублей.

Первый зампред подчеркнул, что число убыточных предприятий снизилось на 38,5%.

По его словам, складские запасы концерна достаточно велики. На начало этого года они составили 316,6%. 

Однако это некритично, отметил Мирусин, поскольку более 55% запасов приходятся на 8 частных эффективно работающих предприятий. 

В «Беллегпроме» отмечают, что по программе развития легкой промышленности с 2010 по 2017 годы инвестиции в основной капитал организаций концерна составили 720 млн рублей или 656 млн долларов. Из них 61% пошел на покупку оборудования. В результате износ активной части основных фондов снизился с 70% до 39% на начало 2017 года. 

 
 
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Концерн «Беллегпром» увеличил экспорт продукции в прошлом году на 1,1% - до 565 млн долларов. Об этом сообщил первый зампред концерна «Беллегпром» Вячеслав Мирусин.

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