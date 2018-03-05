«Крумкачоў» не пустили в высшую лигу. Сегодня апелляционный комитет федерации футбола отклонил заявление клуба на участие в чемпионате.

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Фото: Юлианна Рипинская

Отметим, что 2 марта на заседании комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ принято решение снять с ФК «Крумкачы» 2 очка в любом соревновании, в котором они начнут сезон. Причина санкций — неисполнение решений комитета в отношении задолженностей перед футболистами.

7 марта планируется рассмотрение заявлений футболистов о погашении задолженностей, которые поступили после 21 февраля. Тогда же будет рассмотрен и вопрос о снятии запрета на регистрацию футболистов.

Кроме того, 2 марта пресс-служба АБФФ сообщила, что члены комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ были проинформированы об инциденте, который произошел в Доме футбола 1 марта, за день до пятничного заседания. Неизвестным лицом была предпринята попытка передать одному из членов комитета «привет от воронов» в черном пакете.

— Мы совершенно не в курсе, что это такое, и были в шоке, когда прочитали эту новость, — прокомментировал инцидент пресс-секретарь «Крумкачоў» Роман Шевцов.

В состав Комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ входят: Сергей Ильич (председатель), Виктор Ступень (заместитель председателя), Ольга Мороз (секретарь), Александр Вяжевич, Юрий Орлов, Вячеслав Скворчевский — члены комитета.

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Минское «Торпедо» — первый претендент на место «Крумкачоў» в высшей лиге в том случае, если «вороны» не получат лицензию.

26 февраля комитет по клубному лицензированию АБФФ не принял заявление футбольного клуба «Крумкачы» «в связи с систематическими нарушениями требований регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов, выразившимися в неоднократном несоблюдении сроков предоставления документов и повлекшее срыв процесса лицензирования».

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Как предположил один из основателей «Крумкачоў» Владислав Майоровский, ужесточение позиции АБФФ к нарушениям со стороны клуба может быть вызвано тем, что всерьез вознамерилось получить лицензию на выступление в высшей лиге минское «Торпедо», которое в минувшем сезоне не смогло пробиться в сильнейший дивизион по спортивному принципу, заняв лишь третье место в первой лиге.

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Накануне стало известно, что контрольный пакет акций «Крумкачоў» перешел к 26-летнему бизнесмену из Армении Ваге Мартиросяну. В эксклюзивном интервью SPORT.TUT.BY Мартиросян рассказал о своем видении будущего «Крумкачоў».