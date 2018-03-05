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Апелляция не помогла. "Крумкачы" не сыграют в высшей лиге в 2018 году
«Крумкачоў» не пустили в высшую лигу. Сегодня апелляционный комитет федерации футбола отклонил заявление клуба на участие в чемпионате.
Будет дополнено.
Отметим, что 2 марта на заседании комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ принято
7 марта планируется рассмотрение заявлений футболистов о погашении задолженностей, которые поступили после 21 февраля. Тогда же будет рассмотрен и вопрос о снятии запрета на регистрацию футболистов.
Кроме того, 2 марта пресс-служба АБФФ сообщила, что члены комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ были проинформированы об инциденте, который произошел в Доме футбола 1 марта, за день до пятничного заседания. Неизвестным лицом была предпринята попытка передать одному из членов комитета
— Мы совершенно не в курсе, что это такое, и были в шоке, когда прочитали эту новость, — прокомментировал инцидент пресс-секретарь «Крумкачоў» Роман Шевцов.
В состав Комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ входят: Сергей Ильич (председатель), Виктор Ступень (заместитель председателя), Ольга Мороз (секретарь), Александр Вяжевич, Юрий Орлов, Вячеслав Скворчевский — члены комитета.
Минское «Торпедо» — первый претендент на место «Крумкачоў» в высшей лиге в том случае, если «вороны» не получат лицензию.
26 февраля комитет по клубному лицензированию АБФФ
«Крумкачы» подали
Как
Накануне стало известно, что контрольный пакет акций «Крумкачоў» перешел к 26-летнему бизнесмену из Армении Ваге Мартиросяну. В эксклюзивном
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Частный футбольный клуб, выступавший в высшей лиге, "Крумкачы" получил отказ в апелляции. Судьба клуба - под вопросом.
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