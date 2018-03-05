|
Пожар на БМЗ в Жлобине: на место выехал министр
Выплавка стали приостановлена на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине из-за пожара, возникшего 5 марта вечером. На место происшествия выехал министр промышленности Виталий Вовк.
Об этом сообщается на сайте МЧС.
Сигнализация сработала в 20:39 в понедельник, работники службы МЧС прибыли на место происшествия и обнаружили сильное задымление в кабельном отделении электросталеплавильного цеха №1.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
Служба сообщает о повреждении 30,6 тысяч погонных метров изоляции электрических кабелей.
Три цеха БМЗ приостановили работу. Во вторник, 6 марта, на место происшествия выехал министр промышленности Виталий Вовк. Проходить организация оперативного штаба по ликвидации последствий возгорания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выплавка стали приостановлена на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине из-за пожара, возникшего 5 марта вечером. На место происшествия выехал министр...
|
Архив (Разное)
Комментарии