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Пожар на БМЗ в Жлобине: на место выехал министр

06.03.2018 10:43 — Разное | БДГ  
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Выплавка стали приостановлена на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине из-за пожара, возникшего 5 марта вечером. На место происшествия выехал министр промышленности Виталий Вовк.

Об этом сообщается на сайте МЧС.

Сигнализация сработала в 20:39 в понедельник, работники службы МЧС прибыли на место происшествия и обнаружили сильное задымление в кабельном отделении электросталеплавильного цеха №1.

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Служба сообщает о повреждении 30,6 тысяч погонных метров изоляции электрических кабелей.

Три цеха БМЗ приостановили работу. Во вторник, 6 марта, на место происшествия выехал министр промышленности Виталий Вовк. Проходить организация оперативного штаба по ликвидации последствий возгорания.

 
 
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Выплавка стали приостановлена на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине из-за пожара, возникшего 5 марта вечером. На место происшествия выехал министр...

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