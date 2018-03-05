Жилье на сутки можно сдавать по устной договоренности, но предприниматели не рады

Президент подписал указ № 103 , которым упростил требования к сдаче в аренду жилых помещений физическими лицами. Указ пока не опубликован, но уже известно: сдавать квартиры, садовые домики и дачи можно будет на короткий срок без составления письменного договора. REALTY.TUT.BY выяснил подробности.

Как сдают сейчас

Аренда бывает длительной и краткосрочной (посуточной, до 15 суток). Речь в указе — как раз о людях, сдающих жилье посуточно.

Квартиры, дома, дачи сдают на часы, дни, неделю как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Сейчас и те и другие платят единый налог (например, за сдачу 1−2-комнатной квартиры в Минске — 116 рублей ежемесячно).

Как пояснили в министерстве ЖКХ, договора ипэшники обычно заключают в письменной форме.

— Не существует типового образца такого договора, предприниматели составляют договора с помощью юристов сами, — уточняет Сергей Ивашкевич, председатель правления ассоциации «Гостеприимство» при OO «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей». — Однако мы всем членам ассоциации рекомендовали и рекомендуем заключать именно письменный договор, в котором могут быть прописаны как состояние помещения, так и условия проживания, предупреждение о недопустимости курения, шума в определенное время и т.д. Договор составляется в двух экземплярах. И он защищает прежде всего предпринимателя. Был прецедент, когда предпринимателя привлекли как ответчика за то, что клиенты шумели ночью. И только наличие договора, в котором были прописаны условия проживания, послужили доказательством невиновности предпринимателя.

— Договоры не регистрировались, это и не возможно выполнить, — уточняет Сергей Ивашкевич. — Человек заселился в субботу в 20.00, уехал утром в воскресенье. Как его вести куда-то регистрировать договор? Кроме того, договор считается заключенным с момента, когда его подписали обе стороны, без привязки к рабочему времени тех, кто его может зарегистрировать.

Что изменилось?

Изменились требования к форме договоров о краткосрочной сдаче жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания иным физическим лицам. Теперь достаточно договорится устно. Этот вариант мог бы быть удобным для клиентов, которые не желают, чтобы их фамилии фигурировали в неких документах, подтверждающих аренду помещения на сутки.

— Таких совсем мало, 90% постоянных клиентов — командировочные, и они — «за» договора. Полагаю, большинство предпринимателей будут по-прежнему заключать письменные договоры. Потому что и постоянный клиент может случайно забыть сковородку на включенной плите. И без договора он сможет сказать «я искренне сожалею, но платить не буду», — уверен Сергей Ивашкевич.

Кроме того, указ снял формальную обязанность регистрации договора.

Государство от таких послаблений, которые предприниматели не могут пока оценить, ничего не потеряет: сдающие жилье как платили единый налог, так и будут платить. Опять же, никто не снял с них обязательство по официальному оформлению принятия наличности.

Напомним, официально 103-й указ, подписанный 5 марта, еще не опубликован.