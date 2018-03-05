velcom начал продавать телевизоры

Телеком-оператор velcom в своем интернет-магазине начал продажу телевизоров с поддержкой функции Smart-TV. Об этом сообщается на официальном сайте компании.





Телевизоры можно купить как одним платежом, так и в беспроцентную рассрочку без первого взноса на срок вплоть до 24 месяцев. Условием приобретения устройства в рассрочку является подписка на сервис VOKA ТВ на срок не меньше 24 месяцев. Абонентская плата этой услуги — 0,42 рубля в день. Затраченный интернет-трафик в сети velcom не тарифицируется.

На первоначальном этапе предложение будет доступно только абонентам мобильной связи velcom. В перспективе воспользоваться им смогут также абоненты домашнего интернета телеком-оператора.

В интернет-магазине velcom представлены телевизоры от компаний Samsung и LG диагональю до 55 дюймов. Мы решили сравнить их цены со стоимостью таких же телевизоров в других белорусских интернет-магазинах.



Samsung UE49MU6100U

Например, 32-дюймовый телевизор LG 32LJ594U в velcom оценивается в 789 рублей. В каталоге Kupi.TUT.BY его средняя цена составляет около 600−630 рублей. Samsung UE49MU6100U на 49 дюймов оператор предлагает приобрести за 1899 рублей. В других интернет-магазинах его можно купить за 1400−1500 рублей.

55-дюймовая модель LG 55UJ634V с разрешением экрана 4K в velcom стоит 2189 рублей. У других продавцов его цена начинается с 1500—1600 рублей.

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