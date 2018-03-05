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velcom начал продавать телевизоры
Телеком-оператор velcom в своем интернет-магазине начал продажу телевизоров с поддержкой функции Smart-TV. Об этом
Телевизоры можно купить как одним платежом, так и в беспроцентную рассрочку без первого взноса на срок вплоть до 24 месяцев. Условием приобретения устройства в рассрочку является подписка на сервис VOKA ТВ на срок не меньше 24 месяцев. Абонентская плата этой услуги — 0,42 рубля в день. Затраченный интернет-трафик в сети velcom не тарифицируется.
На первоначальном этапе предложение будет доступно только абонентам мобильной связи velcom. В перспективе воспользоваться им смогут также абоненты домашнего интернета телеком-оператора.
В интернет-магазине velcom представлены телевизоры от компаний Samsung и LG диагональю до 55 дюймов. Мы решили сравнить их цены со стоимостью таких же телевизоров в других белорусских интернет-магазинах.
Например, 32-дюймовый телевизор
55-дюймовая модель
Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные телевизоры:
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Телевизоры можно приобрести в рассрочку на 24 месяца с одним условием.
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