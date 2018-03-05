Bugatti представила облегченный и самый дорогой вариант гиперкара Chiron

Компания Bugatti рассекретила свой главный женевский экспонат — купе Chiron Sport. Впрочем, обошлось без сюрпризов, ведь приставка Sport наращивания мощности в данном случае не подразумевает.





Впрочем, 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента, развиваемых могучим 8-литровым W16, с которыми до 100 км/ч Chiron способен разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды, и без того кажется безумием. Основное отличие версии Sport — в более широком использовании карбоновых элементов, в частности, из углепластика выполнены дворники и новые колесные диски. В результате Chiron Sport оказывается на 18 кг легче исходной версии.





Также «оспортивленный» Chiron получил более жесткую подвеску и модифицированный рулевой механизм. Точных динамических характеристик новой версии Bugatti не раскрывает, обмолвившись лишь о том, что Chiron Sport круг тестовой трассы в Нардо проходит на пять секунд быстрее «обычной» версии гиперкара.





Представленный в Женеве экземпляр Chiron Sport, располагающий, как указывается в фирменном пресс-коммюнике, «всеми доступными опциями», является, пожалуй, самым дорогим экспонатом нынешней выставки в Швейцарии — его стоимость составляет 2,98 миллиона евро!