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Bugatti представила облегченный и самый дорогой вариант гиперкара Chiron

06.03.2018 13:49 — Разное | Tut.by  
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Компания Bugatti рассекретила свой главный женевский экспонат — купе Chiron Sport. Впрочем, обошлось без сюрпризов, ведь приставка Sport наращивания мощности в данном случае не подразумевает.


Впрочем, 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента, развиваемых могучим 8-литровым W16, с которыми до 100 км/ч Chiron способен разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды, и без того кажется безумием. Основное отличие версии Sport — в более широком использовании карбоновых элементов, в частности, из углепластика выполнены дворники и новые колесные диски. В результате Chiron Sport оказывается на 18 кг легче исходной версии.


Также «оспортивленный» Chiron получил более жесткую подвеску и модифицированный рулевой механизм. Точных динамических характеристик новой версии Bugatti не раскрывает, обмолвившись лишь о том, что Chiron Sport круг тестовой трассы в Нардо проходит на пять секунд быстрее «обычной» версии гиперкара.


Представленный в Женеве экземпляр Chiron Sport, располагающий, как указывается в фирменном пресс-коммюнике, «всеми доступными опциями», является, пожалуй, самым дорогим экспонатом нынешней выставки в Швейцарии — его стоимость составляет 2,98 миллиона евро!

 
 
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Представленный в Женеве экземпляр Chiron Spor является, пожалуй, самым дорогим экспонатом нынешней выставки в Швейцарии - его стоимость составляет 2,98 миллиона евро!

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