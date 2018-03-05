Данкверт рассказал о сложностях, с которыми вскоре столкнется белорусская продукция

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Беларусь с началом электронной ветеринарной сертификации может столкнуться с трудностями при поставках продукции в Россию, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Нужно понять, что (белорусским коллегам – ред.) вопросы электронной прослеживаемости необходимо решить. Вот наступит 1 июля, мы электронные ветсертификаты будем иметь. А белорусская продукция как будет въезжать? По бумажным? А у нас их уже никуда не запишешь. У нас они должны быть в электронном виде. Мы не будем на границе исправлять и вносить бумажные сертификаты в электронный вид, у нас на это людей нет», – заявил Сергей Данкверт в эфире телеканала «Россия 24» во вторник, пишет Интерфакс-Запад .

«Мы просто не будем такую продукцию впускать», – добавил он.

По его словам, уже многие страны используют электронные ветсертификаты в торговле с Россией.

Комментируя сообщения об очередном переносе срока введения запрета на поставки из Беларуси молока и сливок, поступающих наливом, а также сухого молока и сыворотки, глава Россельхознадзора заявил, что «это время нужно для того, чтобы сблизить позиции». Переговоры идут», - сказа он.

При этом он сообщил, что с 2016 года Россельхознадзор отправил белорусским коллегами 71 письмо «с предупреждениями, просьбами усилить внимание, озаботиться ситуацией». «Они что-то делали, что-то не делали. Когда обнаружений нарушений стало больше, мы стали принимать меры (ограничивать поставки с отдельных предприятий – ред.)», – заявил глава службы.

Как считает Данкверт, через Беларусь может поставляться не только белорусская фальсифицированная продукция, но и продукция из стран, находящихся под российским продовольственным эмбарго.

«Смысл в том, что сегодня в Европе 380 тыс. тонн интервенционный фонд сухого молока, который некуда девать, у которого проходит срок хранения. Это молоко сегодня очень дешевое», - заявил он.

Напомним, сначала Россельхознадзор планировал запретить поставки молочной продукции из Беларуси с 26 февраля, затем этот срок был перенесен на 5 марта, а потом на 15 марта.

По данным Россельхознадзора, в 2016 году из выявленных 723 случаев нарушений белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных норм и требований ЕАЭС и РФ 386 случаев приходилось на молоко и молочную продукцию. Причем в 10 случаях обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. В 2017 году было выявлено 596 нарушений, из которых 376 пришлось на молоко и молочную продукции. В 201 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. По данным на 20 февраля 2018 года, уже зафиксировано 32 нарушения в молоке и молочной продукции. Из них в 21 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ.

