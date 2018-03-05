В центре Киева кортеж Порошенко сбил пенсионера

6 марта, около 11.45, на пересечении улиц Шелковичной и Институтской в центре Киева произошло ДТП. Кортеж президента Украины сбил пожилого мужчину. Об этом сообщают « Вести.Украины ».



Фото: Илья Миргородченко

По информации издания, автомобиль, совершивший наезд, остался на месте происшествия, остальные машины кортежа продолжили движение.

Мужчина, которого сбили, получил серьезные травмы. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

По словам очевидцев, правила дорожного движения нарушил пешеход — он перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. Свидетели происшествия утверждают, что скорость автомобиля была около 80 км/час.