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В центре Киева кортеж Порошенко сбил пенсионера
6 марта, около 11.45, на пересечении улиц Шелковичной и Институтской в центре Киева произошло ДТП. Кортеж президента Украины сбил пожилого мужчину. Об этом сообщают «
По информации издания, автомобиль, совершивший наезд, остался на месте происшествия, остальные машины кортежа продолжили движение.
Мужчина, которого сбили, получил серьезные травмы. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.
По словам очевидцев, правила дорожного движения нарушил пешеход — он перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. Свидетели происшествия утверждают, что скорость автомобиля была около 80 км/час.
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Мужчина, которого сбили, получил серьезные травмы. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.
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