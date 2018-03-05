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В центре Киева кортеж Порошенко сбил пенсионера

06.03.2018 14:13 — Разное | Tut.by  
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6 марта, около 11.45, на пересечении улиц Шелковичной и Институтской в центре Киева произошло ДТП. Кортеж президента Украины сбил пожилого мужчину. Об этом сообщают «Вести.Украины».


Фото: Илья Миргородченко

По информации издания, автомобиль, совершивший наезд, остался на месте происшествия, остальные машины кортежа продолжили движение.

Мужчина, которого сбили, получил серьезные травмы. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

По словам очевидцев, правила дорожного движения нарушил пешеход — он перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. Свидетели происшествия утверждают, что скорость автомобиля была около 80 км/час.

 
 
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Мужчина, которого сбили, получил серьезные травмы. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

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