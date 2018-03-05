На днях в Сети появилось видео с «кораблем пришельцев», который конспирологи нашли в Антарктике по спутниковым снимкам. У интригующего изображения нашлось разумное объяснение — и это совсем не пришельцы.

В видео с названием «ЧТО потерпело крушение над Антарктикой?» авторы показывают снимки антарктического острова Южная Георгия в Google Earth. На них виден вытянутый объект, который оставил длинный след на снегу.



Изображение: Google Earth / iflscience.com



Изображение: Google Earth / iflscience.com

Авторы видео рассуждают о том, что это либо корабль пришельцев, либо потерянный малайзийский «Боинг». Ролик набрал более миллиона просмотров, о нем написало множество СМИ.

Правда, скорее всего, дело не в пришельцах. Специалист по физической географии Ричард Уоллер из Килского университета в Великобритании предложил более обыденное объяснение. По его мнению, на снимках отколовшийся элемент ледника Новосильского, а след за ним — результат схода лавины.

«Мне кажется, это связано с масштабной лавиной, которая сошла с горы поблизости. Нависшая часть ледника, похоже, обрушилась. Вы видите обломок у подножия склона. Это может быть большой кусок льда, который продвинулся вперед. След показывает, что он скользил по заснеженному леднику, прежде чем он остановился».

Слова профессора подтверждают и снимки с Google Earth. Если изменить масштаб изображения , будет видно, что «объект» находится у подножия горы, а след идет в сторону ее вершины.



Изображение: Google Earth / sciencealert.com