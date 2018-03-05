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"Корабль пришельцев" в Антарктике оказался природным явлением
На днях в Сети появилось видео с «кораблем пришельцев», который конспирологи нашли в Антарктике по спутниковым снимкам. У интригующего изображения нашлось разумное объяснение — и это совсем не пришельцы.
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Авторы видео рассуждают о том, что это либо корабль пришельцев, либо потерянный малайзийский «Боинг». Ролик набрал более миллиона просмотров, о нем написало множество СМИ.
Правда, скорее всего, дело не в пришельцах. Специалист по физической географии Ричард Уоллер из Килского университета в Великобритании
«Мне кажется, это связано с масштабной лавиной, которая сошла с горы поблизости. Нависшая часть ледника, похоже, обрушилась. Вы видите обломок у подножия склона. Это может быть большой кусок льда, который продвинулся вперед. След показывает, что он скользил по заснеженному леднику, прежде чем он остановился».
Слова профессора подтверждают и снимки с Google Earth. Если изменить масштаб
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"Объект" находится у подножия горы, а след идет в сторону ее вершины.
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