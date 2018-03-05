Как готовить вкусные ужины после работы и не тратить на это целый вечер. Объясняет фуд-коуч

Фуд-коуч Ксения Вятская рассуждает о том, какие готовые ингредиенты стоит держать в холодильнике, чтобы иметь возможность приготовить хороший ужин, не потратив на это целый вечер.

Так часто бывает: нет никаких сил после работы готовить что-то замысловатое. А в голове так и торчит образ идеальной хозяйки: кухня блестит, кастрюли начищены, на столе ужин из пяти блюд, так и просящийся в инстаграм — гратены с кишами, хрустящие (даже посреди зимы) ярко-зеленые салаты с непременно салатными специальными ложками, домашний хлебушек только из печи, парочка хитрых паштетов и рулеты из пяти видов мяса, томленые часов десять.



Ксения Вятская. Фото из личного архива

Может, такое бывает — но не в жизни! В жизни у нас в холодильнике прячутся баночки недоеденных маминых солений, взгрустнувшие от забвения безвкусные зимние огурчики и никогда не используемые — но настойчиво покупаемые в порыве начать новую, зожную и пп-шную жизнь — черешки сельдерея.

Выход есть: всегда держать дома уже приготовленные продукты или стратегический запас в морозильнике, чтобы суметь быстро приготовить хороший ужин. Не их пяти блюд, но все же!

Конечно, если мы игнорируем полноценную еду в течение дня, то на ужин мечтаем только о стейках, горе жареных пирожков или миске спагетти с тонной сыра. И такие плотные ужины — к сожалению — стимулируют нас утром слабо позавтракать, пропустить обед, перекусить пачкой вафель и, голодными, ближе к полуночи наброситься на домашнюю еду. Но мы поступим по-другому и придумаем максимально питательные, но легкие ужины, чтобы выровнять в итоге наше пищевое поведение и привести его к разумному идеалу.

Пусть мы заранее заготовили вареные яйца, печеную свеклу, авокадо, печеную рыбу и замороженный шпинат — и положили их в холодильник. Из этих продуктов будем делать ужины, добавляя по возможности что-нибудь еще.

Яйца



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Иметь в холодильнике несколько вареных домашних яиц и делать из них салаты — самый быстрый вариант. Например, можно соорудить салат из яиц, печеной рыбы, соленых огурчиков с заправкой из оливкового масла. Кроме того, к яйцам можно добавить печеную свеклу и селедку, а заправку сделать из оливкового масла, лимонного сока и горчицы.

Печеная свекла



Фото: pixabay.com

Запечь свеклу просто: чистим, нарезаем дольками, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, сбрызгиваем оливковым маслом и при 220 градусах запекаем минут 15 — до почерневших краешков. Перекладываем в контейнер и закрываем плотно: свекла будет доготавливать себя сама еще несколько часов.

На ужин печеную свеклу можно съесть с брынзой, прованскими травами — и сбрызнув оливковым маслом. Или добавить к ней чернослив, грецкие орешки, чеснок, ароматное подсолнечное масло (ах, так делала моя бабуля).

Шпинат



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Брусочки замороженного шпината — находка для любого человека, живущего в быстром темпе. Но при условии, что в сезон каждый из нас ест исключительно свежий — ради справедливости!

Со шпинатом, добавив яйца и сливки, можно быстро соорудить омлет. Или, например, крем-суп: подрумяним лук на сливочном масле, добавим шпинат (а еще можно брокколи, зеленый горошек), бульон. Вскипятим и пюрируем. Добавим сливок и мускатного ореха. Для пущей питательности выложим при подаче в каждую тарелку по половинке вареного яйца.

Авокадо



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Сам по себе авокадо — уже еда. А пока у него сезон — надо есть.

Авокадо хорошо добавлять в смузи (блендируем йогурт, банан, мед, можно добавить корицу и горсть ягод). Можно сделать гуакамоле, а можно — пасту на тост: смешать вилкой авокадо, соль, лимонный сок. Сверху вкусно выложить вяленые томаты, яйцо-пашот, рукколу, мякоть апельсина и грейпфрута, печеную и малосольную рыбу.

Печеная рыба



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Если в дом попадает хорошая рыбина, мы ее запекаем или делаем на пару, а потом не всегда доедаем до конца. На второй день есть ее скучно, — но есть варианты, куда использовать эти остатки. Запекаем сразу парочку скумбрий, сибасов-дорадо, речных форелей, стейков сайды, окуньков или камбалин. Все, что не съедается — снимаем филе и складываем в контейнер. На следующий день филе рыбы можно подать с рукколой, мякотью грейпфрута, орешками и оливковым маслом. Или, например, с рисом: растопим сливочное масло, подрумяним лук, вольем сливки, припорошим карри и выложим в соус кусочки рыбы. Пусть постоит под крышкой пару минут.

А еще меню можно разнообразить, если сделать крем-суп: поджарим на сливочном масле лук и много моркови, крупно нарезанной. Добавим воды, сварим и пюрируем. Добавим сливок, кусочки рыбы, паприку и кориандр.

Все блюда можно миксовать друг с другом, готовить заправки заранее, экспериментировать с количеством. Конечно же, добавлять соль и перец по вкусу, заменять продукты. Мы готовим у себя дома — а значит полностью свободны в творчестве!