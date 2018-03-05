velcom начинает продажу телевизоров

Телеком-оператор velcom осваивает новую нишу и предлагает белорусам приобрести телевизоры с подпиской на услугу VOKA. Устройства брендов Samsung и LG можно купить через интернет-магазин shop.velcom.by в беспроцентную рассрочку без первоначального платежа.

Все модели телевизоров, поступивших в продажу, поддерживают функцию Smart TV, для которого у VOKA недавно появились специальные приложения. Условием покупки телевизора в рассрочку станет подписка на сервис VOKA ТВ, который доступен на телевизорах Samsung и LG через приложение для Smart TV. При этом, смотреть VOKA можно на других устройствах без дополнительной платы – например, начать просмотр телепередачи дома, продолжить по дороге на работу на планшете или мобильном телефоне.

Таким образом, обычная покупка телевизора превращается в готовое решение «под ключ»: в дополнение к устройству пользователь получает пакет из более чем 80 рейтинговых телевизионных каналов, в том числе 10 в HD-качестве, а также нетарифицируемый мобильный трафик в сети velcom для их просмотра.

Телевизоры в интернет-магазине velcom можно купить в рассрочку до 24 месяцев, без первоначального платежа. Дополнительным бонусом станет бесплатная доставка по всей Беларуси. На первоначальном этапе предложение будет доступно только абонентам мобильной связи velcom, однако в перспективе воспользоваться им смогут и абоненты домашнего интернета velcom.

VOKA – это более 80 рейтинговых телеканалов, а также пакеты популярных фильмов и сериалов, которые можно смотреть на любом устройстве – от смартфона до телевизора. Функции перемотки, паузы и архива делают просмотр ТВ как никогда более комфортным. Каждому пользователю доступен персональный профиль с собственными настройками и любимыми каналами, в том числе функция родительского контроля для защиты детей от нежелательного контента.