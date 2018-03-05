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Audi против Tesla: немцы привезли в Женеву свой первый электрический кроссовер

06.03.2018 14:55 — Разное | Tut.by  
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Концептуальный E-Tron Quattro, предвосхищавший серийный SUV на электротяге, Audi показала еще в 2015 году на автошоу во Франкфурте. Электрокар почти готов — рыночный дебют не за горами, а пока немцы подогревают интерес к E-Tron Quattro с помощью предсерийных прототипов, колесящих по улицам Женевы.


Уже по ним можно составить четкое представление о внешности серийного E-Tron Quattro, у которого отличий от франкфуртского концепта будет минимум — у конвейерных машин, например, появятся нормальные «лопухи» зеркал и дверные ручки под естественный хват.


О технических особенностях серийного кроссовера в Audi пока ничего не сообщают. В его основу, по всей видимости, ляжет модифицированный вариант модульной платформы MLB (ее использует тот же Q7) с измененной компоновкой. Концепт длиной 4,88 м в движение приводят три электромотора (один вращает передние колеса, два других задние) суммарной отдачей 435 лошадиных сил (503 силы в пике). Под полом расположена тяговая батарея емкостью 95 кВтч, заряда которой должно хватить на 500 км пробега.


У европейских дилеров E-Tron Quattro появится в августе текущего года. Любопытно, что еще осенью прошлого года Audi начала собирать предзаказы на «паркетник» в Норвегии — для этого необходимо внести предоплату в 2154 евро. Окончательная стоимость пока не называется.

 
 
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У европейских дилеров E-Tron Quattro появится в августе текущего года. Любопытно, что еще осенью прошлого года Audi начала собирать предзаказы на "паркетник" в Норвегии -...

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