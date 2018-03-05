Глава ЦИК Лидия Ермошина только за газ в отопительный сезон платит 250 рублей в месяц. «Не скажу, что я экономлю — наверное, в силу того, что, в общем-то, меня пока жизнь не заставляет», — рассказывает Лидия Михайловна. Депутат Анна Канопацкая платит по жировке примерно 100 рублей за четырехкомнатную квартиру. Она объясняет, что согласна оплачивать ЖКУ по стопроцентному тарифу, «но они должны быть надлежащего качества». FINANCE.TUT.BY поинтересовался у чиновников и депутатов, на сколько потяжелели их жировки после январского повышения тарифов на ЖКУ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Лидия Ермошина: «Не экономлю, пока жизнь не заставляет»

Глава ЦИК Лидия Ерошина живет в частном доме, его общая площадь — 270 квадратных метров.

— Могу сказать однозначно, что только за газ я отдала 250 рублей (за январь. — Прим. ред.), у меня газовое отопление. Запомнила эту сумму, потому что она самая большая. Думаю, что в этом месяце заплачу гораздо больше, так как были морозы. Где-то 120−130 рублей стоило остальное. Это электричество, охрана, вода, телефон.

Заметного увеличения подорожания услуг ЖКХ по сравнению с декабрем Лидия Ермошина не заметила.

— Может быть, сумма была даже больше, потому что раз в год, обычно в январе, осуществляется перерасчет, если человек потребил газа больше того, что ему лимитируют.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В обязательные платежи главы ЦИК также входит плата за мобильный телефон и интернет.

— За интернет я заплатила за 4 месяца вперед, наверное, 100 рублей. Что касается мобильного телефона, то он у меня служебный, и за него платит Управление делами. (Управление делами президента. — Прим. ред.). Но я что-то перестала укладываться в интернет-трафик, потому что у нас небольшой лимит. Мне выставили счет, и за декабрь и январь я заплатила более двухсот рублей. То есть у меня такой перерасход.

Лидия Ермошина рассказывает, что в доме у нее есть энергосберегающие лампочки, но «не везде».

— Я их страшно не люблю, они дают очень тусклый и неуютный свет. И мне, честно говоря, некомфортно с душевной точки зрения. Поэтому не скажу, что я экономлю — наверное, в силу того, что, в общем-то, меня пока жизнь не заставляет. Но электроэнергия — отнюдь не самый большой платеж, больше всего потребляется газ. А дом все равно надо отапливать, и ничего не попишешь. Поэтому я сразу же могу сказать, что содержание домов — это дорогое удовольствие, и оно будет дорожать с каждым годом все больше.

Лидия Михайловна говорит, что ее дом обслуживается автономно.

— Я сама все регулирую, включаю отопление тогда, когда мне надо по температурным показателям. Но могу сказать, когда я была жильцом квартиры, у меня никогда не было нареканий к коммунальным службам, и я не испытывала никаких претензий по поводу того, как обслуживается жилой фонд.

Депутат Анна Канопацкая: «Согласна платить за услуги ЖКУ по стопроцентному тарифу, но они должны быть надлежащего качества»



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Плачу примерно 100 рублей за четырехкомнатную квартиру. От предыдущего месяца жировка отличается не сильно, разница около 10 рублей, — рассказывает депутат Анна Канопацкая.

Депутат отмечает, что на семейном бюджете подорожание почти не отразилось.

— В любом случае есть сумма, которая заложена на обязательные платежи. Проблема сейчас в другом — у меня постоянная зарплата, которая приходит в определенные дни, но она намного меньше, чем предыдущий доход. Поэтому в принципе пытаюсь перестроиться и жить по-другому.

Напомним, до депутатства Анна Канопацкая занималась бизнесом.

Она рассказывает, что пользуется энергосберегающей бытовой техникой, но «не с точки зрения экономии финансов, а с точки зрения защиты окружающей среды».

— Я сторонник защиты окружающей среды, поэтому у меня энергосберегающие лампочки, оборудование категории А, нет электроплиты. Наверное, чайник — это единственный прибор, который остается включенным в розетку.

Депутат говорит, что согласна платить за услуги ЖКУ по стопроцентному тарифу, «но они должны быть надлежащего качества и в том объеме, который нужен мне».

— То, что качество услуг оставляет желать лучшего — это другой вопрос. Избиратели активно жалуются по поводу того, что горячую воду отключают на ночь в целях экономии. С этим столкнулась и я, когда поздно вернулась из командировки и даже не смогла принять душ в час ночи.

Также Анна Конопацкая обращает внимание на систему включения отопления.

— Люди начинают мерзнуть осенью, особенно в панельных домах, но отопление не включают, потому что среднесуточная температура соответствует климатической норме. Юридические лица платят по стопроцентному тарифу, и им тоже включают отопление в самый последний момент.

Депутат Валерий Бороденя: «Не вижу, чтобы коммуналка сильно давила на семейный бюджет»



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Депутат Валерий Бороденя живет в трехкомнатной квартире с женой и тремя детьми. — За последний месяц заплатил 64 рубля, плюс 30 рублей за электроэнергию. У нас электроплита, поэтому потребляем в районе 250 киловатт в месяц. Не вижу, чтобы коммуналка сильно давила на семейный бюджет, больше уходит на мобильные телефоны, — объясняет депутат. — За одну сим-карту плачу 12 рублей, там интернет. На второй рублей по 30 улетает каждый месяц, я очень много разговариваю. Плюс у детей тарифные планы — стараюсь контролировать расходы, но бывает, что образуются задолженности. Депутат рассказывает, что в его квартире на батареях установлены счетчики, и летом происходит перерасчет платежей за теплоэнергию. Из-за этого депутат иногда не платит летом за «коммуналку»: «Зимой потребляю меньше тепла, чем соседи, но плачу больше. Поэтому деньги возвращаются». — Электроэнергию я могу платить не очень аккуратно, на глазок определять. Поскольку у меня семья многодетная, особо не заморачиваюсь, если превышение идет, — рассказывает Валерий Бороденя и смотрит в интернет-банкинге расходы. — Люди, у которых стоят электроплиты, должны уложиться в 250 киловатт за месяц, чтобы платить по минимальному тарифу. У нас таких ограничений нет. Например, за декабрь вышло 38,98 рубля, за ноябрь — 27,35 рубля. Еще многодетные не платят налог на землю и на недвижимость. По жировке Валерий Бороденя заплатил за декабрь — 57,02 рубля, а за январь — 67,2 рубля. Депутат рассказывает, как его семья экономит на коммунальных платежах. — Воду греем не на плите, а в электрочайнике. Заставляю детей везде выключать свет, а еще в коридоре около входа в квартиру и над дверью за свой счет поставил датчики движения для освещения. Воду тоже пытаемся не лить лишнюю. Я считаю, что западная системы экономии правильная, у нас пока более расточительный подход к жизни. Валерий Бороденя говорит, что общий семейный доход — примерно 2800 рублей. Коммуналка отнимает около 5% от бюджета. — К сожалению, мало возможностей увеличить свой доход. Но что делать, если госслужащим нельзя подрабатывать во многих местах, разрешено только в сфере науки и творчества. Поэтому я доцент на полставки в «нархозе», зарабатываю от 220 до 240 рублей. Зависит от того, дают ли премию. Не хочу жаловаться, что зарплата низкая, но слишком много ограничений — не могу иметь акции, не могу ничем спекулировать, даже вагоны по ночам не могу разгружать. Белорусы начали получать жировки за январь. На сколько выросли платежи за ЖКУ после повышения?

Депутат Жанна Стативко: «Мы привыкли включать кран с водой и даже не задумываемся о том, что в это время крутится счетчик»

— За последний месяц получилось вместе с электроэнергией примерно 85 рублей за трехкомнатную квартиру. Между жировками за декабрь и январь существенной разницы не увидела, там буквально 5−10 рублей, — рассказывает депутат Жанна Стативко. — Конечно же, я не учитываю сумму за арендное жилье для депутатов. Сами коммунальные мы оплачиваем по ценам, установленным для населения и плюс еще платим за аренду.

В доме, где находится квартира Жанны Стативко, установлены электроплиты, поэтому тарифы на электроэнергию ниже, чем в домах, где есть газовые плиты.

Домашнего телефона в квартире нет, депутат пользуется только мобильным.

— 20 рублей в месяц уходит, у меня тариф с тысячей бесплатных минут. За полный пакет интернет-трафик плюс телевидение плачу порядка 35 рублей.

По всей квартире Жанны Стативко установлены энергосберегающие лампочки. «Это на порядок дешевле», — утверждает депутат.

— Я считаю, что пришло время каждому гражданину задуматься, сколько и чего он тратит, а главное — зачем. Мы привыкли включать кран с водой и даже не задумываться о том, что в это время крутится счетчик.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Жанна Стативко объясняет, что стопроцентная оплата за услуги ЖКУ — это мировая практика.

— Если мы возмещаем порядка 80% за электроэнергию, то за тепловую энергию — только 20%. В то же время во многих квартирах, и административных помещениях стоят радиаторы обогрева, которые не регулируются. В комнатах очень жарко, часто открываются окна. Но сейчас люди все чаще задумываются о таких бессмысленных тратах и ставят регуляторы тепла.

Депутат уверена, что в сферу ЖКХ необходимо внедрять IT-технологии: «Умный дом, который регулирует полностью все приборы, электро-, тепло- и водоснабжение — за этим будущее».

— Помимо этого, в Беларуси принята концепция совершенствования ЖКХ-страны на республиканском семинаре. Основные задачи — снижение затрат на предоставление населению этих ЖКУ-услуг и, главное — совершенствование социальной защиты населения и тарифной политики в сфере ЖКХ.

Валерий Бельский: «Считаю, что это небольшие платежи»

Директор института экономики НАН Валерий Бельский живет вместе с семьей в трехкомнатной квартире.

— Общая площадь — примерно 85,4 квадрата. В жировки я даже не смотрю, у меня этим супруга занимается, — объясняет директор института экономики, одновременно набирая жену по второму телефону.

Супруга Валерия Бельского говорит, что сумма по жировке за последний месяц вышла 83 рубля 30 копеек. К примеру, за отопление вышло 31 рубль 89 копеек, за подогрев воды — 9 рублей 91 копейка, холодное водоснабжение — 8 рублей 74 копейки, канализация — 5 рублей 85 копеек.

— По сравнению с предыдущим месяцем некритичная разница, где-то на 10 рублей больше. Но с учетом более холодной погоды в январе. За электроэнергию уходит где-то 300 киловатт в месяц, это больше 40 рублей. За газ получается совсем небольшая сумма. Мы, наверное, за все 14 лет использования примерно полторы тысячи кубов сожгли. Если газ используется только для приготовления пищи, это совсем незначительные расходы.

Среди остальных обязательных платежей — интернет и мобильные телефоны.

— Мы сразу платим за телефон, интернет и телевидение. Это нам обходится в 26 рублей. Что касается мобильных — мы общаемся внутри сообщества, где пять любимых номеров. Свой телефон я использую как служебный, поэтому уходит около 40 рублей в месяц, не меньше. Сколько у супруги, не могу сказать.

Во всем доме у Валерия Бельского стоят светодиодные либо люминесцентные лампы.

— Мы в принципе нацелены на экономию, покупаем технику энергосберегающую. Но чтобы это было принципом жизни, не могу сказать. Эти расходы не настолько велики, чтобы ставить их во главу угла. Ребенку нет трех лет, поэтому жена постоянно дома — следовательно, работает плита или мультиварка, телевизор, горит свет.

Валерий Бельский говорит, что «жировка не сильно отображается на семейном бюджете».

— Я считаю, что это небольшие платежи. Но это не значит, что у нас нет претензий к обслуживанию дома. Минимизирована работа всех служб, уборка осуществляется плохо, — объясняет директор института экономики НАН.

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