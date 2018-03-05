«Труд спортсмена ужасный, я это знаю по себе». Лукашенко вместе с Кабаевой открыли Дворец гимнастики

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Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике торжественно открылся в Минске на проспекте Победителей. В церемонии принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства вместе с олимпийскими чемпионками - белоруской Мариной Лобач и россиянкой Алиной Кабаевой, а также с председателем Белорусской ассоциации гимнастики Еленой Скрипель и мэром Минска Андреем Шорцем перерезали символическую ленту в фойе центра, затем символический ключ был передан членам национальной команды Беларуси по художественной гимнастике.

Глава государства отметил, что Дворец гимнастики стал символичным подарком для представительниц этого вида спорта к наступающему Международному дню женщин.

«Мне абсолютно не жаль тех денег, которые мы вложили в это прекрасное здание», - заявил Александр Лукашенко. Президент выразил благодарность всем, кто имел отношение к возведению этого центра. Особую признательность он выразил строителям.

Александр Лукашенко подчеркнул, что художественную гимнастику в Беларуси не обижают, хоть раньше у спортсменов этого вида и не было такого дворца, государство всегда находило возможность для организации тренировок.

«Я хотел, чтобы вы здесь не только работали, труд спортсмена ужасный, я это знаю по себе. Знаю, как трудно вам, особенно маленьким. Я хотел, чтобы вы здесь и восстановиться могли, и отдохнуть. Поэтому живите в этом доме дружно, мирно, работайте, тренируйтесь, отдыхайте, мы за вас будем болеть», - обратился президент к гимнасткам.

Кроме этого, по мнению президента, важно не закрепощаться и не напрягать себя психологически.

«Если вы эту проблему в себе решите, вы точно будете чемпионками и мира, и Олимпийских игр», - убежден Александр Лукашенко.

В торжественном открытии республиканского центра приняли также участие президент Европейского союза гимнастики Фарид Гаибов, главный тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская, известные белорусские гимнастки и тренеры, юные спортсменки.