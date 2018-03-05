Количество обнаруженных фальшивых денег в Беларуси уменьшилось на 8,4 процента

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По итогам 2017 года банковскими работниками было выявлено 1034 поддельных денежных знака. По сравнению с 2016 годом общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 8,4%.

В Минске выявлено 47,5% всех поддельных денежных знаков, в областях республики – в пределах 3,7-13,1%. Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 46 населенных пунктах.

Большинство подделок (47,6%) — доллары США. Доля поддельных российских рублей составила 32,9%, поддельных евро – 14,8%. По-прежнему не часто выявлялись поддельные белорусские рубли, их доля составила 4,2%.

Также были обнаружены поддельные китайские юани, фунты стерлингов и польские злотые, говорится в сообщении Нацбанка.

По итогам 2017 года снижение количества выявленных поддельных долларов США и российских рублей к итоговому показателю 2016 года составило 9,9% и 22,4% соответственно. Количество подделок евро увеличилось на 21,6%. Количество поддельных белорусских рублей возросло в абсолютном выражении на 24 штуки.

Банкнотное строение поддельных долларов США не претерпело изменений, как и прежде, значительно преобладали банкноты номиналом 100 долларов – 91,3%.

К категории суперподделок относились 16 банкнот номиналом 100 долларов США серий 1990, 1993, 1996, 2001 и 2003 годов.

Что касаемо российских рублей, в основном подделывают купюры купюры 1000 и 5000 рублей.

Также в прошлом году фальшивомонетчики чаще всего подделывали 50-евровые банкноты.