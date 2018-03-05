|
Путин почеканил мяч и отдал пас головой президенту ФИФА в честь 100 дней до ЧМ-2018 в России
Организаторы чемпионата мира по футболу за 100 дней до его начала опубликовали видео, где запечатлен флешмоб, в котором приняли участие известные футболисты. В конце ролика появляется президент Владимир Путин, играющий в футбол с главой FIFA Джанни Инфантино.
Видео с футболистами и президентом под названием «100 дней до старта» было опубликовано на
Последними, вслед за шведом Томасом Бролином, появляются глава FIFA и Путин, пасующие друг другу мяч в декорациях, напоминающих один из залов президентской резиденции. Путин отдает пас Инфантино, тот набивает несколько ударов и вновь пасует президенту, который отбивает мяч головой.
Последняя встреча Путина и Инфантино, во время которой мог быть снят ролик, состоялась 12 февраля. Основной темой разговора стала подготовка к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России этим летом.
Путину уже доводилось бить по футбольному мячу в Кремле. В 2005 году после победы в Кубке УЕФА сюда был приглашен весь победный состав ЦСКА. Тогда нападающий армейцев Вагнер Лав предложил Путину ударить по мячу, который принесли с собой спортсмены. Позднее Лав признался, что эта идея была экспромтом с его стороны. «Просто вдруг захотелось проверить, как президент России умеет обращаться с мячом», — пояснил он. По словам Лава, у Путина это «более или менее получилось». «Впрочем, основная его задача — управлять государством. Хотя, если когда-нибудь президент пожелает со мной попинать мяч, попасоваться, я всегда к его услугам», — сказал футболист.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбург.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Путин сыграл в ролике, приуроченном к скорому старту ЧМ-2018: президент России играет в футбол и отдает пас главе ФИФА Джанни Инфантино.
|
Архив (Разное)
Комментарии