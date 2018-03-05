Путин почеканил мяч и отдал пас головой президенту ФИФА в честь 100 дней до ЧМ-2018 в России

Организаторы чемпионата мира по футболу за 100 дней до его начала опубликовали видео, где запечатлен флешмоб, в котором приняли участие известные футболисты. В конце ролика появляется президент Владимир Путин, играющий в футбол с главой FIFA Джанни Инфантино.



Кадр FIFATV

Видео с футболистами и президентом под названием «100 дней до старта» было опубликовано на YouTube-канале FIFA и сайте Чемпионата-2018. «Кто-то уже считает дни до старта величайшего шоу на земле», — говорится в подписи к ролику.

Герои ролика чеканят мяч. Каждый удар отмечает один день, оставшийся до начала мундиаля. Первым показан британский нападающий Уэйн Руни. Вслед за ним появляются бразилец Роналдо, испанец Карлес Пуйоль, немец Мирослав Клозе и другие легендарные футболисты.

Последними, вслед за шведом Томасом Бролином, появляются глава FIFA и Путин, пасующие друг другу мяч в декорациях, напоминающих один из залов президентской резиденции. Путин отдает пас Инфантино, тот набивает несколько ударов и вновь пасует президенту, который отбивает мяч головой.

Последняя встреча Путина и Инфантино, во время которой мог быть снят ролик, состоялась 12 февраля. Основной темой разговора стала подготовка к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России этим летом.

Путину уже доводилось бить по футбольному мячу в Кремле. В 2005 году после победы в Кубке УЕФА сюда был приглашен весь победный состав ЦСКА. Тогда нападающий армейцев Вагнер Лав предложил Путину ударить по мячу, который принесли с собой спортсмены. Позднее Лав признался, что эта идея была экспромтом с его стороны. «Просто вдруг захотелось проверить, как президент России умеет обращаться с мячом», — пояснил он. По словам Лава, у Путина это «более или менее получилось». «Впрочем, основная его задача — управлять государством. Хотя, если когда-нибудь президент пожелает со мной попинать мяч, попасоваться, я всегда к его услугам», — сказал футболист.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбург.