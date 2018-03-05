Риелтор: Сейчас ударный спрос на дачи под Минском. Самые ходовые - до 20 тысяч рублей

Весна 2017 года была для рынка загородной недвижимости провальной . «Зато в этом году спрос на дачи начался уже в январе-феврале, — рассказал директор агентства недвижимости „Загородный дом“ Владимир Чернушевич. — Особенно ударный спрос был до того, как выпал снег. Самые ходовые варианты сейчас — до десяти тысяч долларов».

Самые «ходовые варианты» — в подборке REALTY.TUT.BY

По мнению риелтора, какого-то конкретного направления в приоритете сейчас нет:

— В основном дачи покупают в том направлении, где живут. Например, если квартира в Зеленом Луге, то дачу ищут в Логойском направлении — никто не хочет наматывать лишние километры по кольцевой.

Владимир Чернушевич заметил, что в этом году появилась новая тенденция:

— Если раньше дачи без бани даже не рассматривались, сейчас уходят любые дачи, где цена реальная. Какая реальная? Разная: до 10 тысяч долларов в эквиваленте — это самые ходовые дачи, расположенные в пределах 50−60 километров от МКАД. Конечно, есть дачи и дороже — все зависит от места, коммуникаций, возможности круглогодичного проживания. Спрос есть на разные дачи, но как горячие пирожки разлетаются бюджетные варианты по 5−6 тысяч долларов в эквиваленте, особенно в Пуховичском направлении, где много «заводских» садовых товариществ. То же СТ «Шарик» с дешевыми дачами вспоминают до сих пор.

Пуховичское направление

В СТ «Веленская журавинка» (60 км от МКАД) продают дачу: дом — сруб, площадь — 78 квадратных метров. Участок — 6 соток. «Свежий косметический ремонт, новые окна, высокие потолки. На участке есть хозблок. Отопление — печное. Цена — 8,9 тысячи долларов.



Фото: realt.by

В СТ «Малинники» (40 км от МКАД) продают дачу: деревянный дом и участок в пять соток. Отопление печное, вода сезонная, туалет на улице. Цена — 5,5 тысячи долларов в эквиваленте.





В СТ «Заря-81» (д. Узляны) предлагают дом площадью 36 квадратных метров и участок в 5 соток. Отопление печное. Цена — 7,9 тысячи долларов в эквиваленте.









Брестское направление

В СТ «Александрово» возле деревни Отцеда (60 км от МКАД) предлагают деревянный дом (обложенный кирпичом), площадью 44 квадратных метра и участок в 6 соток. Отопления нет, вода сезонная, туалет на улице. Цена — 6,7 тысячи долларов в эквиваленте.









В СТ «Орбита-82» (аг. Негорелое, 40 км от МКАД) предлагают кирпичный дом площадью 60 квадратных метров и участок в 5,4 сотки. Отопление печное, вода — сезонная.





«Участок в частной собственности. Подвал, забор, откатные ворота. Рядом лес, озеро Бездонное», — говорится в объявлении. Цена — 14,9 тысячи долларов в эквиваленте.

Московское направление

В СТ «Голубая радуга» (д. Загорье, 28 км от МКАД) предлагают дом площадью 47 квадратных метров и участок в 8,6 сотки. Отопление печное, вода — сезонная. Цена — 13,5 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: anzdom.by

В СТ «Родник» (17 км от МКАД) продают дачу: деревянный дом площадью 86 квадратных метров и участок — 5 соток. Вода сезонная, отопление печное, санузел на улице. «И дача и участок — в частной собственности. Участок крайний, в живописном месте у самого леса. И сруб и фундамент в отличном состоянии», — говорится в объявлении. Цена — 10 тысяч долларов в эквиваленте.









Мядельское направление

В СТ «Черница» (15 км от МКАД) предлагаютдеревянный дом в 96 квадратных метров на участке в 4 сотки. Отопление печное, вода — сезонная. Цена — 5,9 тысячи долларов.





В СТ «Спецстроевец» (д. Шепели, 23 км от МКАД) продают дом площадью 46 квадратных метров и участок в 6 соток. Сезонная вода. Санузел на улице. Цена — 10,9 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: anzdom.by



Фото: anzdom.by

В этом же СТ продают еще одну дачу с домом в 64 квадратных метра. Площадь участка в объявлении не указана. Вода сезонная, отопление печное. Санузел на улице. Цена — 12,9 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: anzdom.by

В СТ «Камвольщик» (д. Жуковка, 17 км от МКАД) предлагают дачу: деревянный дом площадью 30 квадратных метров и участок в 5,6 соток. «Свет, вода сезонная, с/у на улице. На участке плодово-ягодные насаждения», — говорится в объявлении. Цена — 10,5 тысячи долларов.





Молодечненское направление

В агрогородке Петришки в СТ «Экспресс» продают сборно-щитовой домик площадью 21 квадратный метр и участок в пять соток. «Участок оформлен в пожизненно наследуемое владение, требуется оформление в частную собственность. На участке есть также небольшой сарай; туалет на улице». Цена — 4 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: anzdom.by

В СТ «Планета-2001» (42 км от МКАД) предлагают дачу: деревянный дом площадью 50 квадратных метров и участок в 4,7 соток. Отопление печное, вода сезонная, туалет на улице. Цена — 8,6 тысячи долларов в эквиваленте.









В СТ «Криница-Здоровье» (д. Турковщина, 33 км от МКАД) продают дачу: дом площадью 30 квадратных метров и участок в 7,3 сотки. Отопление печное, сезонная вода. Цена — 7,5 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: anzdom.by