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Эксперты прогнозируют рост мирового спроса на нефть в течении пяти лет
06.03.2018 17:58 — Разное | Ежедневник
фото: aif.ru
Глобальный спрос на нефть вырастет к 2023 году на 7% — до 104,7 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом.
Об этом говорится в нефтяном докладе международного энергетического агентства (МЭА) «Анализ и прогнозы до 2023 года», сообщают
Отмечается, что рост спроса произойдет благодаря «экономическому росту в Азии и возрождению нефтехимической промышленности в США», передаёт издание.
По мнению экспертов, главным двигателем роста спроса останется Китай, вместе с тем «более жесткая политика по ограничению загрязнения воздуха замедлит рост».
Также прогнозируется, что в течение нескольких лет Китай и Индия вместе будут покрывать почти 50% мирового спроса на нефть.
В середине февраля МЭА прогнозировало, что к концу 2018 года США станет мировым лидером по добыче нефти.
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Глобальный спрос на нефть вырастет к 2023 году на 7% — до 104,7 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом.
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