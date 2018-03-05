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На распродажу iPhone в малайзийском магазине выстроилась очередь из 11 тысяч человек
Малайзийскому ритейлеру техники Apple, компании Switch, пришлось отменить распродажу выставочных образцов из-за слишком высокого спроса. К началу акции у дверей магазина в торговом центре Куала-Лумпура собрались 11 тысяч человек, рассказывает «
Очередь к магазину стояла на нескольких этажах торгового центра, на улице и на парковке. Первые клиенты начали выстраиваться у входа за 18 часов до открытия.
Switch планировал продать всего 200 устройств за два дня. Компания обещала, что на распродаже будут продаваться айфоны по 50 долларов — правда, речь шла всего о 10 iPhone 5S. Компания также предлагала по одному недорогому айпаду, Macbook Air и iMac.
В итоге руководство закрыло магазин «из соображений безопасности» и перенесло распродажу на неопределенный срок. Компания
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К началу акции у дверей магазина в торговом центре Куала-Лумпура собрались 11 тысяч человек.
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