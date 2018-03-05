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На распродажу iPhone в малайзийском магазине выстроилась очередь из 11 тысяч человек

06.03.2018 17:52 — Разное | Tut.by  
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Малайзийскому ритейлеру техники Apple, компании Switch, пришлось отменить распродажу выставочных образцов из-за слишком высокого спроса. К началу акции у дверей магазина в торговом центре Куала-Лумпура собрались 11 тысяч человек, рассказывает «Медуза».


Фото: theverge.com

Очередь к магазину стояла на нескольких этажах торгового центра, на улице и на парковке. Первые клиенты начали выстраиваться у входа за 18 часов до открытия.

Switch планировал продать всего 200 устройств за два дня. Компания обещала, что на распродаже будут продаваться айфоны по 50 долларов — правда, речь шла всего о 10 iPhone 5S. Компания также предлагала по одному недорогому айпаду, Macbook Air и iMac.

В итоге руководство закрыло магазин «из соображений безопасности» и перенесло распродажу на неопределенный срок. Компания поблагодарила клиентов, которые «приехали из других штатов, встали рано утром и стояли всю ночь» в очереди.

 
 
Ссылка на источник 22
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К началу акции у дверей магазина в торговом центре Куала-Лумпура собрались 11 тысяч человек.

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