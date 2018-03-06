Не дороже 100 рублей: полезные и недорогие подарки к 8 Марта

До 8 Марта осталось совсем немного времени. Мы уже составляли гид по подаркам для девушек и женщин. Теперь же для тех, кто не планирует особо тратиться в праздник, мы собрали относительно недорогие и полезные устройства, которые стоят меньше 100 рублей.



Фото: Kira auf der Heide / unsplash.com

Фоторамки

Цифровая фоторамка — отличный способ сохранить воспоминания о ярких моментах в жизни.

Ritmix RDF-710 — одна из недорогих начальных моделей с дисплеем на 7 дюймов, разрешением в 800 на 480 пикселей и соотношением сторон 16:9. Максимальная яркость картинки составляет 300 кд/м2, контрастность — 300:1. Кроме того, аппарат умеет работать с картами памяти и USB-флешками.



Источник: OZON

Среди поддерживаемых форматов фотографий — JPEG. Из дополнительных возможностей — часы, календарь, режим просмотра «мозаика» и вращения картинки. Возможности воспроизведения видео нет.

Внешние аккумуляторы

Среди универсальных подарков, которые точно пригодятся всем пользователям смартфонов, — внешние аккумуляторы.

Одни из лучших и самых проверенных моделей на рынке — аккумуляторы от компании Xiaomi. Например, модель Mi Power Bank 2 на 20 000 мАч поддерживает функцию одновременной зарядки нескольких устройств, а также ускоренной подзарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.





Корпус аккумулятора выполнен из пластика, есть режимы защиты от короткого замыкания, перегрева и перегрузки. Внешние устройства подключаются через два USB-порта с максимальным током в 2.4А. Есть светодиодный индикатор уровня заряда.

В продаже также есть модель с батареей на 10 000 мАч.

Автоматические зубные щетки

CS Medica CS-131 — одна из относительно недорогих и качественных звуковых моделей с максимальной скоростью в 26000 пульсаций в минуту. Гаджет работает от аккумулятора. Примерное время зарядки — десять часов, автономной работы — 45 дней.





Кроме того, в устройстве есть функция отбеливания зубов. Из других полезных режимов выделяется таймер, чтобы чистить зубы в течение рекомендованного стоматологами времени.

Oral-B Pro 500 CrossAction — чуть более дорогая электрическая зубная щетка, которая может производить 8800 направленных движений в минуту и 20 000 пульсаций. Гаджет работает от аккумулятора.





Кроме того, в устройстве предусмотрена функция таймера, индикации зарядки и износа щетинок насадки, а также датчик нажима на зуб.

Беспроводная колонка и Bluetooth-наушники

Среди относительно недорогих и качественных беспроводных колонок выделим Samsung Level Box Slim.





У нее стереодинамики мощностью в 8 Вт (2×4 Вт), защита от воды и пыли по стандарту IPX7, а также аккумулятор емкостью в 2600 мАч. Производитель заявляет, что от одного заряда гаджет сможет проработать до 30 часов в режиме непрерывного воспроизведения музыки.

Кроме того, устройство достаточно легкое (0,24 килограмма) и компактное. Со смартфонами и другими внешними гаджетами колонка соединяется по технологии Bluetooth.

Из Bluetooth-наушников советуем присмотреться к Meizu EP51 . Они подойдут как для простого ношения, так и для занятий спортом.



Источник: Meizuworld

Наушники умеют работать как с Android, так и iOS-девайсами. Заявленное время автономного использования — шесть часов. К другим техническим характеристикам относится чувствительность в 88 дБ, диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20 000 Гц, а также защита от воды.

Радиус действия составляет около 10 метров. Кроме того, наушники можно использовать в качестве гарнитуры для звонков.

Сменные объективы для смартфона

С помощью сменных объективов можно делать снимки с различными эффектами. Как правило, они крепятся к задней части смартфона на объектив основной камеры.



Источник: YouTube

Например, объективами fish-eye («рыбий глаз») снимаются сферические фотографии с углом обзора в 180 градусов. Прямые линии на краях снимков при этом искажаются. Таким объективом в кадр можно захватить большие объекты целиком с близкого расстояния.

Телеобъективы, напротив, нужны для увеличенной съемки объектов с большого расстояния. За счет оптического увеличения сменные телеобъективы выдают более детализированную картинку в сравнении с фотографиями, снятыми с помощью цифрового зума.

Широкоугольными объективами с большим углом обзора (от 82 градусов и выше) снимают здания или пейзажи. Макрообъективы используются при съемке небольших объектов, когда предмет необходимо запечатлеть во всех деталях с близкого расстояния.