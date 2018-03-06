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Не дороже 100 рублей: полезные и недорогие подарки к 8 Марта
До 8 Марта осталось совсем немного времени. Мы уже
Фоторамки
Цифровая фоторамка — отличный способ сохранить воспоминания о ярких моментах в жизни.
Среди поддерживаемых форматов фотографий — JPEG. Из дополнительных возможностей — часы, календарь, режим просмотра «мозаика» и вращения картинки. Возможности воспроизведения видео нет.
Внешние аккумуляторы
Среди универсальных подарков, которые точно пригодятся всем пользователям смартфонов, — внешние аккумуляторы.
Одни из лучших и самых проверенных моделей на рынке — аккумуляторы от компании Xiaomi. Например, модель
Корпус аккумулятора выполнен из пластика, есть режимы защиты от короткого замыкания, перегрева и перегрузки. Внешние устройства подключаются через два USB-порта с максимальным током в 2.4А. Есть светодиодный индикатор уровня заряда.
В продаже также есть модель с батареей
Автоматические зубные щетки
Кроме того, в устройстве есть функция отбеливания зубов. Из других полезных режимов выделяется таймер, чтобы чистить зубы в течение рекомендованного стоматологами времени.
Кроме того, в устройстве предусмотрена функция таймера, индикации зарядки и износа щетинок насадки, а также датчик нажима на зуб.
Беспроводная колонка и Bluetooth-наушники
Среди относительно недорогих и качественных беспроводных колонок выделим
У нее стереодинамики мощностью в 8 Вт (2×4 Вт), защита от воды и пыли по стандарту IPX7, а также аккумулятор емкостью в 2600 мАч. Производитель заявляет, что от одного заряда гаджет сможет проработать до 30 часов в режиме непрерывного воспроизведения музыки.
Кроме того, устройство достаточно легкое (0,24 килограмма) и компактное. Со смартфонами и другими внешними гаджетами колонка соединяется по технологии Bluetooth.
Из Bluetooth-наушников советуем присмотреться к
Наушники умеют работать как с Android, так и iOS-девайсами. Заявленное время автономного использования — шесть часов. К другим техническим характеристикам относится чувствительность в 88 дБ, диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20 000 Гц, а также защита от воды.
Радиус действия составляет около 10 метров. Кроме того, наушники можно использовать в качестве гарнитуры для звонков.
Сменные объективы для смартфона
С помощью сменных объективов можно делать снимки с различными эффектами. Как правило, они крепятся к задней части смартфона на объектив основной камеры.
Например, объективами fish-eye («рыбий глаз») снимаются сферические фотографии с углом обзора в 180 градусов. Прямые линии на краях снимков при этом искажаются. Таким объективом в кадр можно захватить большие объекты целиком с близкого расстояния.
Телеобъективы, напротив, нужны для увеличенной съемки объектов с большого расстояния. За счет оптического увеличения сменные телеобъективы выдают более детализированную картинку в сравнении с фотографиями, снятыми с помощью цифрового зума.
Широкоугольными объективами с большим углом обзора (от 82 градусов и выше) снимают здания или пейзажи. Макрообъективы используются при съемке небольших объектов, когда предмет необходимо запечатлеть во всех деталях с близкого расстояния.
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