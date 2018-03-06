На Западной Двине в Новополоцке провалилась под лед и утонула девочка

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6 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. На Западной Двине в черте Новополоцка сегодня утонула девочка 2007 года рождения. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Трагедия произошла днем. Известно, что две девочки гуляли на левом берегу Западной Двины в районе улицы Парковой. В какой-то момент дети вышли на реку, и одна из них ушла под лед. У второй девочки провалились только ноги, она доставлена в больницу.

Тело ребенка пока не найдено. На месте происшествия работают следователи Новополоцкого городского отдела СК. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.-0-