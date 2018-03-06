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Переходила дорогу и поскользнулась. В Гомеле движущийся задом микроавтобус наехал на женщину

06.03.2018 19:25 — Разное | Tut.by  
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О насмерть сбитой женщине стало известно в группе «ЧП Гомель». В сообществе появилось и фото с места происшествия.


Трагедия случилась сегодня около 12.30 на улице Станкостроительный проезд.

Как сообщают очевидцы, микроавтобус Volkswagen Crafter с минскими номерами двигался задним ходом, а пешеход в это время переходила дорогу, в какой-то момент она поскользнулась и оказалась под колесами авто. Женщина умерла на месте.

 
Теги: Гомель
 
 
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О насмерть сбитой женщине стало известно в группе "ЧП Гомель". В сообществе появилось и фото с места происшествия.

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