Переходила дорогу и поскользнулась. В Гомеле движущийся задом микроавтобус наехал на женщину

О насмерть сбитой женщине стало известно в группе « ЧП Гомель ». В сообществе появилось и фото с места происшествия.





Трагедия случилась сегодня около 12.30 на улице Станкостроительный проезд.

Как сообщают очевидцы, микроавтобус Volkswagen Crafter с минскими номерами двигался задним ходом, а пешеход в это время переходила дорогу, в какой-то момент она поскользнулась и оказалась под колесами авто. Женщина умерла на месте.