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Переходила дорогу и поскользнулась. В Гомеле движущийся задом микроавтобус наехал на женщину
О насмерть сбитой женщине стало известно в группе «
Трагедия случилась сегодня около 12.30 на улице Станкостроительный проезд.
Как сообщают очевидцы, микроавтобус Volkswagen Crafter с минскими номерами двигался задним ходом, а пешеход в это время переходила дорогу, в какой-то момент она поскользнулась и оказалась под колесами авто. Женщина умерла на месте.
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О насмерть сбитой женщине стало известно в группе "ЧП Гомель". В сообществе появилось и фото с места происшествия.
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