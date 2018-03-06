ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оставил бегемотикам: Фридман выходит из розничного бизнеса в Беларуси

06.03.2018 21:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Оставил бегемотикам: Фридман выходит из розничного бизнеса в Беларуси

mapio.net

Несколько недель назад сеть «Белмаркет», которую контролировал через инвесткомпанию «А1» российский миллиардер Михаил Фридман, начала рассылать «прощальные письма» клиентам. Новым владельцем ее магазинов стал белорусский ретейлер «БелВиллесден».

Информацию о продаже «Белмаркетов» хозяевам «Гиппо» и «МОМО», которыми называются известный в 1990- е годы нефтетрейдер Василий Ворфоломееву и его партнер Олег Барановский, «Ежедневнику» подтвердили несколько источников.

Один из создателей «Альфа-групп» Михаил Фридман появится в белорусской рознице в 2007 году через инвестиционную компанию «А1». Успешно выйдя в этом году из своего первого проекта на территории Беларуси (пивоваренной компании «Сябар», которая за несколько десятков миллионов евро будет продана Heineken Group), инвестор вложит деньги в розничную торговлю – в  сеть «Белмаркет». В проекте на его начальной стадии также участвует Международная финансовая корпорация, которая из необходимых 88 млн долларов инвестирует в него 16 млн долларов.

Сначала «А1» делает ставку на приобретение крупных торгов, но результаты не впечатляют. Среди самых крупных приобретений «Белмаркеткомпани» -  могилевские торговые предприятия «Арма» и «Восход», а также жодинская фирма «Меркурий и К». По бизнес-плану к концу 2011 года в составе сети должно было быть 128 магазинов, но в реальности будет меньше половины. В 2012 году «А1» заявит, что намерена «через два-три года выйти из проекта». На сегодняшний день в составе «Белмаркета» находится 71 магазин.

Компания «БелВиллесден», которая будет создана в 1999 году и сначала специализируется на дистрибуции рыбы и рыбной продукции, станет одним из пионеров гипермаркетизации страны.  Она первым в Минске и вторым в стране (после «Баниара») запустит гипермаркет, открытие первого  «Гиппо» на проспекте Рокоссовского в 2005 году будет проходить с участием Александра Лукашенко. В настоящий момент в сеть «Гиппо» входит 11 торговых объектов в Минске, Гомеле и Могилеве.

По оценкам экспертов, объединение «Гиппо» и «Белмаркетов» позволит создать четвертого оператора на розничном рынке (по обороту продуктами питания). Новая сеть вплотную приблизится к занимающей третье место «Короне». На первом и втором местах находятся с заметным отрывом, соответственно, «Евроопт» и Белкоопсоюз.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 140
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько недель назад сеть «Белмаркет», которую контролировал через инвесткомпанию «А1» российский миллиардер Михаил Фридман, начала рассылать «прощальные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Барысаўскім раёне расследуюць жорсткае забойства двух братоў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика