Баскетболистки Франции, Японии и Колумбии будут соперницами белорусок на ЧМ среди девушек в Минске

В Минской городской ратуше состоялась жеребьевка группового этапа баскетбольного чемпионата мира среди девушек (U-17), который пройдет этим летом в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Андрей Покумейко, БЕЛТА

Баскетболистки Беларуси, которые готовятся к турниру под началом Виктории Дацук и Валентины Навойчик, на первом этапе будут играть в группе «А» вместе со сверстницами из Франции, Японии и Колумбии.



Фото: Андрей Покумейко, БЕЛТА

Составы остальных предварительных квартетов:

«В» — США, Италия, Китай, Мали.

«С» — Венгрия, Испания, Аргентина, Новая Зеландия.

«D» — Австралия, Латвия, Канада, Ангола.



Фото: Андрей Покумейко, БЕЛТА

После завершения группового этапа все команды разделятся на пары и начнут борьбу в плей-офф со стадии 1/8 финала.

Белорусская столица получила право принять соревнования будущих баскетбольных звезд на конгрессе Международной федерации баскетбола в мае 2017 года. Матчи пройдут с 21 по 29 июля на площадках минского Дворца спорта и «Фалькон Клуба».

Планетарный чемпионат для 17-летних баскетболисток будет проведен уже в пятый раз. В трех стартовых турнирах подряд чемпионками неизменно становились спортсменки США (2010, 2012, 2014), а на предыдущем мировом первенстве, проходившем два года назад на аренах Испании, триумфаторами стали баскетболистки Австралии, обыгравшие в решающем поединке команду Италии (62:38), в борьбе за бронзу американки были сильнее китаянок (65:50).

Максим Рыженков: Белорусским баскетболисткам по силам войти в восьмерку сильнейших на домашнем ЧМ

Белорусским баскетболисткам по силам войти в восьмерку сильнейших на домашнем чемпионате мира для игроков до 17 лет. Об этом сказал первый заместитель главы администрации президента страны, председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков сегодня по итогам жеребьевки предстоящего турнира.



Максим Рыженков. Фото: Андрей Покумейко, БЕЛТА

Как отметил руководитель федерации, вся необходимая инфраструктура для проведения чемпионата мира уже есть.

— Будут задействованы две арены — Дворец спорта и Falcon Сlub. Эти комплексы уже неоднократно принимали баскетбольные матчи, они готовы к началу турнира. Белорусская федерация баскетбола, тренеры, игроки постараются сделать все необходимое, чтобы наша команда добилась высоких результатов. Исходя из итогов жеребьевки, могу сказать, что белорускам по силам побороться за выход в восьмерку сильнейших, — сказал Максим Рыженков.

Он пригласил болельщиков активно поддержать сборную в ходе турнира.

— Минск неоднократно становился центром международных соревнований самого высокого уровня. Для любителей спорта предстоящий чемпионат мира по баскетболу среди девушек — еще одна возможность увидеть яркие и запоминающиеся матчи на площадках ведущих команд мира. Город готов для приема гостей, — добавил заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич.

Старший менеджер ФИБА по спорту и проведению соревнований Эшли Грин подчеркнул при этом, что в женском баскетболе Беларусь зарекомендовала себя как одна из сильнейших команд мира.

— Уверен, в июле у нас в Минске получится сделать великолепный турнир, — сказал он.



Эшли Грин. Фото: Андрей Покумейко, БЕЛТА

Виктория Дацун: Итоги жеребьевки ЧМ по баскетболу настраивают на серьезную работу

Итоги жеребьевки чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет настраивают на серьезную работу. Об этом сказала главный тренер сборной Беларуси Виктория Дацун.

Хозяева предстоящего ЧМ сыграют на домашнем мировом форуме в одной группе с соперниками из Франции, Японии и Колумбии.

— Все команды по группе нам хорошо знакомы, мы посмотрели видео выступления каждой команды. С одной стороны, у нас хорошая группа, но с другой — с нами в квартете чемпион Европы Франция. Поэтому итоги жеребьевки настраивают на серьезную работу до начала старта турнира, — подчеркнула Виктория Дацун.

Главный тренер белорусок подчеркнула, что ее команда на чемпионате особое внимание уделит действиям в защите.

С 1 июня сборная приступит к централизованной подготовке к домашнему чемпионату мира.