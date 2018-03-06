Определились три полуфиналиста Кубка президента

6 марта прошли четвертые матчи четвертьфинальных серий плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею, по итогам которых стали известны три полуфиналиста Кубка президента.



Фото: vk.com/zhlobin_metallurg

Гродненскому «Неману», минской «Юности» и солигорскому «Шахтеру» потребовалось минимальное количество матчей, чтобы управиться с соперниками по первому раунду плей-офф. Правда, «Шахтеру» при этом в заключительной встрече против жлобинского «Металлурга» не хватило основного времени матча, пришлось сражаться еще 25 минут в овертаймах.

«Металлург» Жлобин — «Шахтер» Солигорск — 1:2 2ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1).

Победную шайбу на исходе 5-й минуты второго овертайма забросил Виктор Андрущенко.

Жлобин же был близок к тому, чтобы преподнести отличный подарок и. о. главного тренера Александру Полищуку, который встал у руля команды из-за увольнения Андрея Колесникова, получившего два матча дисквалификации после второй игры в серии, когда он на несколько минут увел команду в раздевалку из-за несогласия с действиями арбитров.

«Химик» Новополоцк — «Неман» Гродно — 4:8 (0:3, 2:3, 2:2).

«Лида» — «Юность-Минск» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).

Итог серий:

«Неман» Гродно (1) — «Химик» Новополоцк (8) — 4:0 (7:2, 5:0, 3:1, 8:4).

«Юность-Минск» (2) — «Лида» (7) — 4:0 (4:0, 3:1, 3:1, 2:1).

«Шахтер» Солигорск (3) — «Металлург» Жлобин (6) — 4:0 (7:1, 6:3, 6:4, 2:1 2ОТ).

Известна уже и одна полуфинальная пара, это «Юность» — «Шахтер».

А вот соперник «Немана» еще не известен, он определится в серии молодечненского «Динамо» и «Гомеля», где борьба еще продолжается. Хотя гомельчане здесь больше уже не имеют права на ошибку.

«Динамо» Молодечно — «Гомель» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

6 марта. Молодечно. Ледовый дворец. 1619 зрителей.

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов; Рак — Соколовский, Гаврус (А) — Белевич — Журня; Ерохо — Боголейша, Печур (К) — Мохорев — Амброжейчик; Знахаренко — Летов, Воронов — Черников — Карабань; Кирющенков — Грецкий — Кунцевич, Линник.

«Гомель»: Бобарико (Мерзлов); Заламай — Еронов, Егоров — Колосов — Брахманис; Горанин (К) — Сырей (А), Ревенко — Самочкин (А) — Волчек; Сачивко — Дурнов, Зайчик — Сусло — Скоренов; Гостев — Карев, Соломонов — К. Брикун — Хузеев.

Шайбы: 0:1 — Горанин (Семочкин, Ревенко, 9.59), 0:2 — Сусло (29.07, в большинстве), 1:2 — Амброжейчик (Мохорев, 31.00), 2:2 — Гаврус (Журня, Боголейша, 34.27), 3:2 — Гаврус (Журня, Белевич, 48.24, в большинстве), 4:2 — Амброжейчик (Рак, 51.35, в большинстве).

Броски: 31−34 (13−13, 10−10, 8−11).

Штраф: 8−16.

Ход серии:

«Гомель» (4) — «Динамо-Молодечно» (5) — 1:3 (2:4, 0:1, 4:3 ОТ, 2:4).

Следующие матчи запланированы на 8 марта (в Гомеле) и, если понадобится, на 10 марта (в Молодечно) и 12 марта (в Гомеле).

На следующих стадиях плей-офф борьба также будет вестись до четырех побед.