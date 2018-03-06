Пресс-служба Белорусской федерации футбола опубликовала обоснование того, почему отклонена апелляция «Крумкачоў», которым не разрешают играть в высшей лиге.



Фото: abff.by

«Сегодня в Доме футбола состоялось заседание Апелляционного комитета по клубному лицензированию АБФФ, на котором была рассмотрена апелляция ФК «Крумкачы» на решение Комитета по клубному лицензированию АБФФ от 26.02.2018.

Апелляционный комитет по клубному лицензированию (далее — Комитет) рассмотрел апелляцию ООО «Футбольны клуб «Крумкачы» (далее также — Клуб) и все представленные менеджером по лицензированию АБФФ документы, и установил следующие факты, в том числе:

— ООО «Футбольны клуб «Крумкачы» был заблаговременно проинформирован о крайнем сроке подачи заявления на выдачу лицензии с пакетом документов, подтверждающих выполнение критериев, установленных в Регламенте АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов путем:

(і)размещения информации на официальном сайте АБФФ 20.12.2017; (іі) направления писем от 29.12.2017 и от 05.02.2018; (ііі) сообщения информации на семинаре по лицензированию клубов 29.01.2018, в том числе в письме от 05.02.2018 подчеркивалось, что факты нарушения сроков представления лицензионной документации будут переданы для рассмотрения в комитет по клубному лицензированию АБФФ;

— ООО «Футбольны клуб «Крумкачы» в установленный в графике лицензирования срок представления заявления на выдачу лицензии и пакета документов по спортивным, инфраструктурным, кадровым и юридическим критериям (12.02.2018) представил только копию платежного поручения об оплате административного сбора за рассмотрение заявления на выдачу лицензии АБФФ. При этом Комитет отмечает, что административный сбор не был оплачен Клубом, а был оплачен Шунто Д. П. без предоставления соответствующих уведомлений от Клуба и Шунто Д. П. о правомерности оплаты данным лицом за Клуб.

На следующий день (13.02.2018) в АБФФ получили также письмо от ООО «Футбольны клуб «Крумкачы» от 12.02.2018 за № 1 с просьбой разрешить Клубу отсрочку по предоставлению лицензионной документации на 2018 год до 16.02.2018 в связи с изменениями уставных документов Клуба и само заявление на выдачу лицензии АБФФ «Высшая лига» в письме за № 2 от 12.02.2018 без пакета требуемых документов.

— 15.02.2018 комитет по клубному лицензированию рассмотрел нарушение срока представления пакета документов, допущенное ООО «Футбольны клуб «Крумкачы», и применил к клубу санкцию в виде предупреждения (Акт решения комитета по клубному лицензированию ДЛ 05.1 от 15.02.2018).

Комитет отмечает, что данное решение комитета по клубному лицензированию Клубом не оспаривалось.

— в срок, запрошенный ООО «Футбольны клуб «Крумкачы» в письме от 12.02.2018 за № 1 (16.02.2018), пакет требуемых документов в полном объеме представлен не был (были представлены лишь несколько документов, подтверждающих выполнение отдельных кадровых критериев).

— с 21 по 26.02.2018 в адрес ООО «Футбольны клуб «Крумкачы» менеджер по лицензированию неоднократно направлял Отчет о получении документов от клуба, являющийся формализованным документом процесса лицензирования.

В этом документе, в частности, указывались представленные Клубом документы с указанием даты их получения в АБФФ, а также акцентировалось внимание Клуба на непредставленные документы, отсутствие которых препятствует проведению процесса лицензирования (в том числе направление документов экспертам для анализа, подготовка отчета для комитета по клубному лицензированию), что действительно сорвало установленный график лицензирования футбольных клубов.

— в отношении соблюдения ООО «Футбольны клуб «Крумкачы» требуемых финансовых критериев установлено, что Клуб вообще не представил в обозначенный срок (12−14.02.2018) годовую финансовую отчетность, без которой невозможно выражение аудиторского мнения, которое, в свою очередь, должно было быть представлено независимым аудитором в АБФФ 19.02.2018.

Также Комитет отмечает, что в связи с непредставлением в срок требуемых финансовых документов аудиторская организация, проводившая аудит годовой бухгалтерской отчетности ООО «Футбольны клуб «Крумкачы», не смогла представить в вышеуказанный срок АБФФ аудиторское заключение с выражением мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности Клуба, а также мнения о способности Клуба к обеспечению непрерывной финансовой деятельности в течение всего 2018 года.

На заседании директор ООО «Футбольны клуб «Крумкачы» Леонтьев О. Г. недобросовестно утверждал, что аудиторское заключение было подписано в требуемый срок, т.е. 19.02.2018, а Комитетом установлено, что на самом деле такое заключение было составлено и подписано 26.02.2018 (письмо ФБК Бел от 26.02.2018 № 01−08/200).

— 26.02.2018 комитет по клубному лицензированию рассмотрел вопрос об отклонении заявления ООО «Футбольны клуб «Крумкачы» на выдачу лицензии в связи с систематическими нарушениями требований Регламента, выразившимися в неоднократном несоблюдении сроков представления документов, установленных в графике лицензирования, и повлекшими срыв процесса лицензирования.

Согласно пункту 2 статьи 14 Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов , в котором сказано: «Лицензия выдается только тем соискателям лицензии, которые представляют документы, подтверждающие выполнение критериев разряда «А» (Глава 3), в соответствии с графиком процесса лицензирования», принял решение заявление ООО «Футбольны клуб «Крумкачы» на выдачу соответствующей лицензии к рассмотрению не принимать;

— в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов Комитет по клубному лицензированию осуществляет свою деятельность, в том числе на основании Положения АБФФ о комитете по клубному лицензированию.

Комитет также отмечает, что доводы представителя ООО «Футбольны клуб «Крумкачы» адвоката Шапелевича М. Д. о неверном применении санкций комитетом по клубному лицензированию к Клубу не находят своего подтверждения в материалах рассматриваемого дела, т. к. в действительности к ООО «Футбольны клуб «Крумкачы» санкции, предусмотренные статьей 7 Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов, в оспариваемом решении не применялись.

Учитывая установленные факты и рассмотренные обстоятельства дела Комитет приходит к однозначному выводу, что комитет по клубному лицензированию не вышел за рамки своих полномочий, а верно применил норму, предусмотренную подпунктом 3.1 Положения о комитете по клубному лицензированию : «К компетенции комитета относятся…3.1.3. Отклонение заявки на получение лицензии».

Руководствуясь пунктом 3 Положения об Апелляционном комитете по клубному лицензированию Комитет пришел к выводу, что ООО «Футбольны клуб «Крумкачы» не представило Комитету никаких убедительных доказательств того, что комитет по клубному лицензированию АБФФ принял решение, не подкрепленное обстоятельствами дела, а также что систематическое нарушение сроков было вызвано какими-либо форс-мажорными либо иными причинами, носящими непреодолимый характер (указание Шунто Д. П. на внутренний саботаж в клубе, по мнению Комитета, является несостоятельным).

Постановили:

руководствуясь подпунктом 3.1.2 Положения об Апелляционном комитете по клубному лицензированию , утвердить решение комитета по клубному лицензированию от 26.02.2018.

Согласно пункту 4.18 Положения об Апелляционном комитете по клубному лицензированию, решение Апелляционного комитета по клубному лицензированию может быть обжаловано в Футбольном Арбитраже Ассоциации «Белорусская федерация футбола», — говорится в сообщении на сайте АБФФ.



Фото: Юлианна Рипинская

Накануне заседания апелляционного комитета один из основателей «Крумкачоў» Владислав Майоровский на официальном сайте «воронов» рассказал о ситуации , сложившейся после отказа АБФФ принять заявление клуба на лицензирование, и об апелляции , которую подали «Крумкачы».

«Крумкачы», которых Белорусская федерация футбола обвиняет в многочисленных нарушениях и срыве процесса лицензирования, основательно проштудировали регламент и обнаружили множество нарушений со стороны самого комитета по клубному лицензированию АБФФ. Однако это не убедило членов апелляционного комитета, которые на своем заседании заняли сторону коллег из комитета по клубному лицензированию АБФФ.