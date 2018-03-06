30 млн долларов: Лукашенко открыл дворец гимнастики в Минске

Новый спортивный объект — дворец гимнастики — открыл сегодня в Минске Александр Лукашенко. Здание строили полтора года, оно обошлось бюджету в 58 млн рублей.

Символическую ленту Лукашенко перерезал вместе с олимпийскими чемпионками - белоруской Мариной Лобач и россиянкой Алиной Кабаевой, а также с председателем Белорусской ассоциации гимнастики Еленой Скрипель и мэром Минска Андреем Шорцем.

Строительство здания велось с 2016 года. Комплекс для художественной гимнастики включает два больших тренировочных зала, два зала для групп начальной подготовки, четыре зала хореографии, зал аэробики, а также бассейн, две сауны, тренажерный зал, солярий, кафе, гостиничный блок на 18 мест, кардиозону, кабинет физиотерапии, массажный кабинет, процедурные помещения и комнаты отдыха, административный блок.

Стоимость Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике — 58 миллионов рублей. При этом он может принимать только соревнования республиканского уровня, сообщает «Спутник» .

Дворец гимнастики стоит вложенных в него денег заявил Александр Лукашенко и назвал его прекрасным зданием. Он подчеркнул, что художественную гимнастику в Беларуси не обижают, хоть раньше у спортсменов и не было такого дворца, государство всегда находило возможность для организации тренировок.

«Я хотел, чтобы вы здесь не только работали, труд спортсмена ужасный, я это знаю по себе. Знаю, как трудно вам, особенно маленьким. Я хотел, чтобы вы здесь и восстановиться могли, и отдохнуть. Поэтому живите в этом доме дружно, мирно, работайте, тренируйтесь, отдыхайте, мы за вас будем болеть», - цитирует официального белорусского лидера БелТА .

«Мы просили тренировочный центр, а не соревновательный. Затем количество мест для болельщиков увеличилось до 270. Сейчас почти 420 с возможностью увеличения до 660», — сказала сегодня главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская.

Она отметила, что Дворец может принимать соревнования республиканского уровня. «К сожалению, этапы Кубка мира, чемпионаты мира и Европы мы принимать тут не сможем», — продолжила Лепарская. Однако добавила, что аналогов в мире подобным центрам нет.

Алина Кабаева, в свою очередь, подчеркнула, что всегда дружила с белорусскими гимнастками и рада тому, что в Минске появился подобный центр - один из лучших в мире.

По мнению олимпийской чемпионки, белорусские гимнастки достойно выступают на международных турнирах, показывая высокий уровень.