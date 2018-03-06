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"Реал" вновь обыграл "Пари Сен-Жермен" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

07.03.2018 00:48 — Разное | Tut.by  
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В ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» проиграл дома мадридскому «Реалу» со счетом 1:2.


Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Первая встреча этих команд в Мадриде завершилась победой чемпиона Испании — 3:1.

«Пари Сен-Жермен» вынужден был идти в атаку, но ослабленная травмой Неймара французская команда ничего не могла создать у ворот Кейлора Наваса.

Парижане оживились во втором тайме, мощно проведя первые пять минут, но пропустили контратаку, которую точным ударом головой завершил Криштиану Роналду — 0:1.


Фото: twitter.com/FIFAcom

Положение хозяев осложнилось после удаления Марко Верратти. Тем не менее, «ПСЖ» смог сравнять счет благодаря голу Эдинсона Кавани — 1:1.


Фото: twitter.com/ChampionsLeague

И все же совершить чудо парижане не смогли, пропустив еще один гол, автором которого стал Каземиро — 1:2.

«ПСЖ»: Ареола, Тиаго Силва, Берчиче, Дани Алвес, Маркиньос, Верратти, Мотта (Пасторе, 59), Рабьо, Ди Мария (Дракслер, 76), Мбаппе (Диарра, 85), Кавани.

«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Васкес, Ковачич (Кроос, 71), Каземиро, Асенсио (Иско, 82), Бензема (Бэйл, 76), Роналду.

В другом матче дня «Ливерпуль» сыграл дома вничью с «Порту», что позволило английскому клубу выйти в четвертьфинал.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча «Пари Сен-Жермен» — «Реал».

 
 
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В ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" проиграл дома мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.

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