Сколько можно заработать на вкладах в Польше, Литве и России. Обзор заграничных депозитов

Не исключено, что уже совсем скоро белорусы смогут открывать счета за границей без разрешения Нацбанка. Это значит, что открыть вклад в российском или европейском банке станет гораздо проще. FINANCE.TUT.BY решил прощупать почву и посмотреть на ставки по депозитам в Польше, Литве и России.
Польша: о ставке можно договориться
Ставки в европейских странах радуют меньше, чем вернувшиеся «ваты» после поездки в Белосток на закупы. Отличительная черта в польских банках — возможность открытия депозита на договорной основе. Это значит, что если сумма вашего депозита превышает определенный порог, установленный банком (у каждого он разный 2,5 — 5 тыс. pln/usd/eur), то можете рассчитывать на индивидуальную ставку по вкладу, которую вам предложит обсудить банк. Мы посмотрели ставки в крупных польских банках на срок один год в злотых, евро и долларах.
Максимум, на который вы можете рассчитывать на общих условиях — 0,8% годовых.
Банк
Валюта
Ставка
Bank Zachodni WBK
Евро
0,15%
ING Bank
Евро
0,01%
mBank
Евро
0,1%
Bank Zachodni WBK
Доллар
0,35%
ING Bank
Доллар
0,1%
mBank
Доллар
0,8%
Bank Zachodni WBK
Злотый
0,5%
ING Bank
Злотый
0,7%
mBank
Злотый
0,5%
Литва: онлайн-вклад — самый выгодный
В Литве всего лишь восемь банков, большая часть из которых специализируется на корпоративных клиентах. Здесь мы тоже смотрели вклады на год в евро и в долларах. Максимум, который можно заработать, — 1% годовых, правда, повышенная ставка сделана для онлайн-вклада (то есть, чтобы открыть его из Беларуси, нужна будет еще и карточка). Для консервативного варианта, когда вы просто принесете деньги в банк, самая выгодная ставка по доллару будет 0,9% годовых, по евро — 0,6%.
В России 557 банков. Обозревать все мы не решились и поэтому выбрали три самых крупных и успешных по финансовым показателям за последние несколько месяцев: Сбербанк России, ВТБ и Газпромбанк. Эти банки хорошо знакомы и белорусам, ведь здесь работают их «дочки». Также, как в Беларуси, самая высокая ставка в российских банках по вкладам в национальной валюте, которая, кстати, выше, чем предлагают наши банки. Евро, мягко говоря, не в почете. Чуть более оптимистично выглядит доллар. Самый выгодный вариант — вложения в российских рублях на год под ставку 8,6% годовых. Для сравнения: в Беларуси потолок для такого депозита — 6,5%.
Банк
Валюта вклада
Срок
Ставка
Сбербанк России
Доллар
12 месяцев
0,65−0,75%
ВТБ
Доллар
394 дня
1%
Газпромбанк
Доллар
12 месяцев
2,2%
Сбербанк России
Евро
бессрочно
0,01%
ВТБ
Евро
394 дня
0,1%
Газпромбанк
Евро
12 месяцев
0,4%
Сбербанк России
Российский рубль
12 месяцев
4,8−5,5%
ВТБ
Российский рубль
394 дня
6,55%
Газпромбанк
Российский рубль
12 месяцев
8,6%
Вместо вывода. Есть ли смысл тратить время на открытие вклада за рубежом при таких ставках? Мы считаем, что да, только если вы храните деньги в российских рублях. Что касается вкладов в долларах и евро — ответ очевиден — цифры врать не будут. Как ни крути, а в Беларуси трава валюта зеленее, хоть по последним данным ставки по валютным вкладам у нас падают.
Комментарии