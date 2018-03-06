Сколько можно заработать на вкладах в Польше, Литве и России. Обзор заграничных депозитов

Не исключено, что уже совсем скоро белорусы смогут открывать счета за границей без разрешения Нацбанка. Это значит, что открыть вклад в российском или европейском банке станет гораздо проще. FINANCE.TUT.BY решил прощупать почву и посмотреть на ставки по депозитам в Польше, Литве и России.

Польша: о ставке можно договориться



фото с сайта: eurabota.ua

Ставки в европейских странах радуют меньше, чем вернувшиеся «ваты» после поездки в Белосток на закупы. Отличительная черта в польских банках — возможность открытия депозита на договорной основе. Это значит, что если сумма вашего депозита превышает определенный порог, установленный банком (у каждого он разный 2,5 — 5 тыс. pln/usd/eur), то можете рассчитывать на индивидуальную ставку по вкладу, которую вам предложит обсудить банк. Мы посмотрели ставки в крупных польских банках на срок один год в злотых, евро и долларах.

Максимум, на который вы можете рассчитывать на общих условиях — 0,8% годовых.

Банк Валюта Ставка Bank Zachodni WBK Евро 0,15% ING Bank Евро 0,01% mBank Евро 0,1% Bank Zachodni WBK Доллар 0,35% ING Bank Доллар 0,1% mBank Доллар 0,8% Bank Zachodni WBK Злотый 0,5% ING Bank Злотый 0,7% mBank Злотый 0,5%

Литва: онлайн-вклад — самый выгодный



фото с сайта: m.nedelia.lt

В Литве всего лишь восемь банков, большая часть из которых специализируется на корпоративных клиентах. Здесь мы тоже смотрели вклады на год в евро и в долларах. Максимум, который можно заработать, — 1% годовых, правда, повышенная ставка сделана для онлайн-вклада (то есть, чтобы открыть его из Беларуси, нужна будет еще и карточка). Для консервативного варианта, когда вы просто принесете деньги в банк, самая выгодная ставка по доллару будет 0,9% годовых, по евро — 0,6%.

Банк Валюта вклада Ставка Nordea Евро 0,3% (онлайн-вклад — 0,4%) DNB Bankas Евро 0,3% Siauliu bankas Евро 0,6% Medicinos bankas Евро 0,3% Nordea Доллар 0,9% (онлайн-вклад — 1%) DNB Bankas Доллар 0,9% Siauliu bankas Доллар 0,85% Medicinos bankas Доллар 0,45%

Россия: евро не в почете



Фото: TUT.BY

В России 557 банков. Обозревать все мы не решились и поэтому выбрали три самых крупных и успешных по финансовым показателям за последние несколько месяцев: Сбербанк России, ВТБ и Газпромбанк. Эти банки хорошо знакомы и белорусам, ведь здесь работают их «дочки». Также, как в Беларуси, самая высокая ставка в российских банках по вкладам в национальной валюте, которая, кстати, выше, чем предлагают наши банки. Евро, мягко говоря, не в почете. Чуть более оптимистично выглядит доллар. Самый выгодный вариант — вложения в российских рублях на год под ставку 8,6% годовых. Для сравнения: в Беларуси потолок для такого депозита — 6,5%.

Банк Валюта вклада Срок Ставка Сбербанк России Доллар 12 месяцев 0,65−0,75% ВТБ Доллар 394 дня 1% Газпромбанк Доллар 12 месяцев 2,2% Сбербанк России Евро бессрочно 0,01% ВТБ Евро 394 дня 0,1% Газпромбанк Евро 12 месяцев 0,4% Сбербанк России Российский рубль 12 месяцев 4,8−5,5% ВТБ Российский рубль 394 дня 6,55% Газпромбанк Российский рубль 12 месяцев 8,6%

Вместо вывода. Есть ли смысл тратить время на открытие вклада за рубежом при таких ставках? Мы считаем, что да, только если вы храните деньги в российских рублях. Что касается вкладов в долларах и евро — ответ очевиден — цифры врать не будут. Как ни крути, а в Беларуси трава валюта зеленее, хоть по последним данным ставки по валютным вкладам у нас падают.