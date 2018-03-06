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Сколько можно заработать на вкладах в Польше, Литве и России. Обзор заграничных депозитов

07.03.2018 07:00 — Разное | Tut.by  
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Не исключено, что уже совсем скоро белорусы смогут открывать счета за границей без разрешения Нацбанка. Это значит, что открыть вклад в российском или европейском банке станет гораздо проще. FINANCE.TUT.BY решил прощупать почву и посмотреть на ставки по депозитам в Польше, Литве и России.

Польша: о ставке можно договориться


фото с сайта: eurabota.ua

Ставки в европейских странах радуют меньше, чем вернувшиеся «ваты» после поездки в Белосток на закупы. Отличительная черта в польских банках — возможность открытия депозита на договорной основе. Это значит, что если сумма вашего депозита превышает определенный порог, установленный банком (у каждого он разный 2,5 — 5 тыс. pln/usd/eur), то можете рассчитывать на индивидуальную ставку по вкладу, которую вам предложит обсудить банк. Мы посмотрели ставки в крупных польских банках на срок один год в злотых, евро и долларах.

Максимум, на который вы можете рассчитывать на общих условиях — 0,8% годовых.

Банк

Валюта

Ставка

Bank Zachodni WBK

Евро

0,15%

ING Bank

Евро

0,01%

mBank

Евро

0,1%

Bank Zachodni WBK

Доллар

0,35%

ING Bank

Доллар

0,1%

mBank

Доллар

0,8%

Bank Zachodni WBK

Злотый

0,5%

ING Bank

Злотый

0,7%

mBank

Злотый

0,5%

Литва: онлайн-вклад — самый выгодный


фото с сайта: m.nedelia.lt

В Литве всего лишь восемь банков, большая часть из которых специализируется на корпоративных клиентах. Здесь мы тоже смотрели вклады на год в евро и в долларах. Максимум, который можно заработать, — 1% годовых, правда, повышенная ставка сделана для онлайн-вклада (то есть, чтобы открыть его из Беларуси, нужна будет еще и карточка). Для консервативного варианта, когда вы просто принесете деньги в банк, самая выгодная ставка по доллару будет 0,9% годовых, по евро — 0,6%.

Банк

Валюта вклада

Ставка

Nordea

Евро

0,3% (онлайн-вклад — 0,4%)

DNB Bankas

Евро

0,3%

Siauliu bankas

Евро

0,6%

Medicinos bankas

Евро

0,3%

Nordea

Доллар

0,9% (онлайн-вклад — 1%)

DNB Bankas

Доллар

0,9%

Siauliu bankas

Доллар

0,85%

Medicinos bankas

Доллар

0,45%

Россия: евро не в почете


Фото: TUT.BY

В России 557 банков. Обозревать все мы не решились и поэтому выбрали три самых крупных и успешных по финансовым показателям за последние несколько месяцев: Сбербанк России, ВТБ и Газпромбанк. Эти банки хорошо знакомы и белорусам, ведь здесь работают их «дочки». Также, как в Беларуси, самая высокая ставка в российских банках по вкладам в национальной валюте, которая, кстати, выше, чем предлагают наши банки. Евро, мягко говоря, не в почете. Чуть более оптимистично выглядит доллар. Самый выгодный вариант — вложения в российских рублях на год под ставку 8,6% годовых. Для сравнения: в Беларуси потолок для такого депозита — 6,5%.

Банк

Валюта вклада

Срок

Ставка

Сбербанк России

Доллар

12 месяцев

0,65−0,75%

ВТБ

Доллар

394 дня

1%

Газпромбанк

Доллар

12 месяцев

2,2%

Сбербанк России

Евро

бессрочно

0,01%

ВТБ

Евро

394 дня

0,1%

Газпромбанк

Евро

12 месяцев

0,4%

Сбербанк России

Российский рубль

12 месяцев

4,8−5,5%

ВТБ

Российский рубль

394 дня

6,55%

Газпромбанк

Российский рубль

12 месяцев

8,6%

Вместо вывода. Есть ли смысл тратить время на открытие вклада за рубежом при таких ставках? Мы считаем, что да, только если вы храните деньги в российских рублях. Что касается вкладов в долларах и евро — ответ очевиден — цифры врать не будут. Как ни крути, а в Беларуси трава валюта зеленее, хоть по последним данным ставки по валютным вкладам у нас падают.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Не исключено, что уже совсем скоро белорусы смогут открывать счета за границей без разрешения Нацбанка.

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