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В Брестской области в 2018 году увеличат объемы строительства жилья

07.03.2018 07:47 — Разное | Tut.by  
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В Брестской области в текущем году объемы строительства жилья планируют увеличить на 15% по сравнению с 2017-м. Об этом 6 марта сообщил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на первой сессии областного Совета депутатов 28-го созыва, передает БЕЛТА.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По заданию правительства за год в регионе предстоит построить 628 тысяч кв. м жилья. Это на 86 тысяч кв. м больше плана 2017-го.

«Перед нами ставится задача по обеспечению загрузки строительных предприятий, их эффективной безубыточной работы. Необходимо увеличить объемы строительства многоквартирного жилья, востребованного на рынке по качеству и стоимости, чтобы максимально улучшить условия проживания многодетных семей. Вместе с банками и строительными организациями нам нужно активнее работать по указу № 240», — подчеркнул Анатолий Лис.

Также председатель облисполкома обратил внимание на своевременное выполнение работ на объектах госинвестпрограммы, реализацию плана мероприятий по подготовке к празднованию тысячелетия Бреста. Так, на текущий год запланировано введение в эксплуатацию театра кукол, зданий прокуратуры, налоговых инспекций, котельной и спортивного зала в детском оздоровительном центре «Світанак» Пинского района, реконструировать пищеблок детской областной больницы. В Барановичах и Пинске начнется строительство двух детских садов на 240 мест каждый.

Перед народно-хозяйственным комплексом региона стоят и другие задачи. В частности, в текущем году темп роста валового регионального продукта должен составить не менее 103,6% к уровню 2017-го, экспорта товаров — 105,4%. Область нацелена на привлечение около 60 миллионов прямых иностранных инвестиций на чистой основе, более 2,1 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал.

«Основное внимание будет уделяться комплексу мер по развитию инновационных производств, обеспечению роста удельного веса отгруженной инновационной продукции. Продолжится реализация программы Брестского облисполкома по импортозамещению, в соответствии с которой в 2018 году планируется произвести таких товаров по 106 позициям на сумму более 480 миллионов долларов», — отметил Анатолий Лис.

 
Теги: Брест
 
 
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Запланировано введение в эксплуатацию театра кукол, зданий прокуратуры, налоговых инспекций, котельной.

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