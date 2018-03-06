Кто весь год шутил: «Молчи, женщина, твой день — 8 марта». Ну вот и все, теперь готовьтесь…

Кстати, репутационный технолог и PR-специалист Анна Мирочник не хочет молчать уже сегодня и рассказывает об ужасах, которые нам, женщинам, готовит наш праздник.





— Нынешняя неделя травмировала меня мужским креативом на тему 8 Марта. Мужики, это слишком плохо, чтобы молчать дальше. Поэтому теперь к вашим услугам — топ худших идей с комментариями и пояснениями автора.

Конкурсы с нашим участием — во-первых, это утомительно. Во-вторых, почти все такие конкурсы оскорбительны из-за части по домоводству или «тонким» эротическим подтекстам. Конкурсы с вашим участием — просто зачем нам еще и в праздник видеть вас в дурацком положении? И это не смешно, нет. Мужской стриптиз — когда мы хотим видеть полуобнаженное мужское тело, мы знаем, куда за ним идти. Если тело настигает нас не в тех чудесных местах, а, скажем, в офисе, это неловко. Косметика — в 99,9% девушка из «КРАВТА» или «Звезды» всучит вам хрень. Если очень хочется сделать такой подарок, запросите сначала виш-лист и внимательно придерживайтесь его (да-да, на циферки оттенков тоже нужно смотреть, мы не для красоты их пишем). Плюшевые уродцы — во-первых, странно делать такие подарки, если женщине уже исполнилось 14 и она психически здорова. Во-вторых, их неудобно тащить домой и они собирают пыль. Совместный поход в аквапарк (каток, сауну etc) — зима пусть позади, но еще близко. И мы знаем, что еще не айс в купальнике. Вазы, наборы посуды и прочая утварь — просто почему тогда не набор половых тряпок или ассорти удобрений?





Чем же порадовать коллег женского пола?

Цветами (идеально, если они будут отправлены курьером домой в сам праздничный день).

Чем-то из ранее составленных каждой виш-листов.

Бутылкой хорошего алкоголя (если вам повезло работать с пьющими сотрудницами).

Деньги. Не сомневайтесь.

А как же сплочение коллектива, спросят руководители. На что я отвечу, что не верю, что совместные попойки укрепляют дух на производстве и повышают продуктивность. Для этого есть четкие KPI, вовремя выданная зарплата и уважительное отношение в течение года.

Вместо кутежа на деньги компании оплатите обучение лучшей сотрудницы: и человеку приятно, и от потери кадра себя застраховали надолго, и еще деньги отбили в ближайшем будущем.

Извините. И пожалуйста. Дамы, с грядущими праздниками вас. International Women’s Day is coming…