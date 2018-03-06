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"Мужчины, это слишком плохо". Топ худших идей для подарка на 8 Марта
Кто весь год шутил: «Молчи, женщина, твой день — 8 марта». Ну вот и все, теперь готовьтесь…
— Нынешняя неделя травмировала меня мужским креативом на тему 8 Марта. Мужики, это слишком плохо, чтобы молчать дальше. Поэтому теперь к вашим услугам — топ худших идей с комментариями и пояснениями автора.
Чем же порадовать коллег женского пола?
Цветами (идеально, если они будут отправлены курьером домой в сам праздничный день).
Чем-то из ранее составленных каждой виш-листов.
Бутылкой хорошего алкоголя (если вам повезло работать с пьющими сотрудницами).
Деньги. Не сомневайтесь.
А как же сплочение коллектива, спросят руководители. На что я отвечу, что не верю, что совместные попойки укрепляют дух на производстве и повышают продуктивность. Для этого есть четкие KPI, вовремя выданная зарплата и уважительное отношение в течение года.
Вместо кутежа на деньги компании оплатите обучение лучшей сотрудницы: и человеку приятно, и от потери кадра себя застраховали надолго, и еще деньги отбили в ближайшем будущем.
Извините. И пожалуйста. Дамы, с грядущими праздниками вас. International Women’s Day is coming…
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Кто весь год шутил: "Молчи, женщина, твой день - 8 марта". Ну вот и все, теперь готовьтесь…
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