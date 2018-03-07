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На трассе М1 легковушка после удара о столб пролетела в воздухе около 60 метров
На трассе М1 в Кобринском районе легковушка после удара о столб пролетела около 60 метров и опрокинулась в кювет. Инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения.
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В результате ДТП 25-летняя пассажирка легковушки получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу. Установлено, что все находящиеся в Renault были пристегнуты ремнями безопасности.
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В результате ДТП 25-летняя пассажирка авто получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу. Установлено, что все находящиеся в Renault были...
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