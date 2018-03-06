Пианист с мировым именем Юрий Блинов прекратил работу по организации приезда полузащитника мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Крооса в Минск и перенес концерт-исполнение в один из городов Германии.

Такие действия им приняты в ответ на решение Апелляционного комитета БФФ по клубному лицензированию отклонить апелляцию ФК «Крумкачы».

Заявление В знак протеста против фактического уничтожения ФК «Крумкачы» Белорусской федерацией футбола я прекращаю дальнейшую работу по организации запланированного на конец августа-сентября 2018 года приезда Тони Крооса в Минск, на который уже имелось его личное согласие. Вместо Минска концерт-исполнение «Concerto-Krooso» с участием Тони Крооса пройдет в одном из городов Германии. Юрий Блинов, пианист, композитор, доктор музыкальных искусств, автор «Concerto-Krooso».

Юрий Блинов — президент Международной ассоциации пианистов и композиторов, один из первых белорусов, давших сольный концерт в Мекке классической музыки нью-йоркском «Карнеги-Холле». Имеет степень Доктора музыкальных искусств Высшей школе музыки Истмена (США). В 2002 году был приглашен в олимпийский Солт-Лейк-Сити, где играл концерт в резиденции губернатора штата Юта.

Блинов обладает феноменально большим репертуаром: в его багаже более 30 сольных программ, охватывающих все стили фортепианной музыки, а также 35 концертов для фортепиано с оркестром.





Тони Кроос является любимым футболистом пианиста. Авторский концерт-посвящение игроку в пяти частях рассказывает о биографии спортсмена: его родном городе, успехах в клубах, рождении сына и победе на ЧМ-2014.

Немецкий футболист писал о концерте на своей странице в Facebook:

— Нечто очень особенное для меня: доктор Юрий Блинов, музыкант из Беларуси, сочинил Concerto-Krooso в мою честь. Концерт озаглавлен «Пять эпизодов из жизни игрока» и написан для фортепиано, струнного оркестра, ударных и свистка. Я очень благодарен и польщен тем, что имею свой собственный классический концерт с оркестром".

Видео: Forcepiano