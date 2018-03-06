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Пианист с мировым именем отменил приезд в Минск звезды "Реала" из-за действий БФФ против "Крумкачоў"
Пианист с мировым именем
Такие действия им приняты в ответ на
Юрий Блинов — президент Международной ассоциации пианистов и композиторов, один из первых белорусов, давших сольный концерт в Мекке классической музыки нью-йоркском «Карнеги-Холле». Имеет степень Доктора музыкальных искусств Высшей школе музыки Истмена (США). В 2002 году был приглашен в олимпийский Солт-Лейк-Сити, где играл концерт в резиденции губернатора штата Юта.
Блинов обладает феноменально большим репертуаром: в его багаже более 30 сольных программ, охватывающих все стили фортепианной музыки, а также 35 концертов для фортепиано с оркестром.
Тони Кроос является любимым футболистом пианиста. Авторский концерт-посвящение игроку в пяти частях рассказывает о биографии спортсмена: его родном городе, успехах в клубах, рождении сына и победе на ЧМ-2014.
Немецкий футболист писал о концерте на своей странице в Facebook:
— Нечто очень особенное для меня: доктор Юрий Блинов, музыкант из Беларуси, сочинил Concerto-Krooso в мою честь. Концерт озаглавлен «Пять эпизодов из жизни игрока» и написан для фортепиано, струнного оркестра, ударных и свистка. Я очень благодарен и польщен тем, что имею свой собственный классический концерт с оркестром".
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Пианист с мировым именем отменил приезд в Минск звезды "Реала" из-за действий БФФ против "Крумкачоў"
Пианист с мировым именем Юрий Блинов прекратил работу по организации приезда полузащитника мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Крооса в Минск и перенес...
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