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Пианист с мировым именем отменил приезд в Минск звезды "Реала" из-за действий БФФ против "Крумкачоў"

07.03.2018 11:06 — Разное | Tut.by  
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Пианист с мировым именем Юрий Блинов прекратил работу по организации приезда полузащитника мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Крооса в Минск и перенес концерт-исполнение в один из городов Германии.

Такие действия им приняты в ответ на решение Апелляционного комитета БФФ по клубному лицензированию отклонить апелляцию ФК «Крумкачы».

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В знак протеста против фактического уничтожения ФК «Крумкачы» Белорусской федерацией футбола я прекращаю дальнейшую работу по организации запланированного на конец августа-сентября 2018 года приезда Тони Крооса в Минск, на который уже имелось его личное согласие. Вместо Минска концерт-исполнение «Concerto-Krooso» с участием Тони Крооса пройдет в одном из городов Германии.

Юрий Блинов, пианист, композитор, доктор музыкальных искусств, автор «Concerto-Krooso».

Юрий Блинов — президент Международной ассоциации пианистов и композиторов, один из первых белорусов, давших сольный концерт в Мекке классической музыки нью-йоркском «Карнеги-Холле». Имеет степень Доктора музыкальных искусств Высшей школе музыки Истмена (США). В 2002 году был приглашен в олимпийский Солт-Лейк-Сити, где играл концерт в резиденции губернатора штата Юта.

Блинов обладает феноменально большим репертуаром: в его багаже более 30 сольных программ, охватывающих все стили фортепианной музыки, а также 35 концертов для фортепиано с оркестром.


Тони Кроос является любимым футболистом пианиста. Авторский концерт-посвящение игроку в пяти частях рассказывает о биографии спортсмена: его родном городе, успехах в клубах, рождении сына и победе на ЧМ-2014.

Немецкий футболист писал о концерте на своей странице в Facebook:

— Нечто очень особенное для меня: доктор Юрий Блинов, музыкант из Беларуси, сочинил Concerto-Krooso в мою честь. Концерт озаглавлен «Пять эпизодов из жизни игрока» и написан для фортепиано, струнного оркестра, ударных и свистка. Я очень благодарен и польщен тем, что имею свой собственный классический концерт с оркестром".

Видео: Forcepiano

 
Теги: Минск
 
 
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Пианист с мировым именем Юрий Блинов прекратил работу по организации приезда полузащитника мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Крооса в Минск и перенес...

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