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Белорусы испытывают проблемы при оплате услуг и товаров через ЕРИП

07.03.2018 11:00 — Разное | Tut.by  
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Белорусы испытывают сложности при оплате товаров и услуг через ЕРИП. Специалисты сейчас работают над восстановлением штатной работоспособности системы.

«Подключил пакет услуг от „Белтелеком“, хотел оплатить в одном из почтовых отделений Гомеля. Но не удалось, специалисты сказали, что лежит ЕРИП. В банковских двух отделениях — Статусбанка и Белинвестбанка — также не получилось оплатить услугу, специалисты не смогли подключиться к ЕРИП», — рассказал читатель из Гомеля.

«Пробовал войти в личный кабинет в интернет-банкинге в раздел „оплата через ЕРИП“, но мне выдало ошибку — „не удалось соединиться с сервером ЕРИП“. Через несколько минут повторил попытку, система меня пустила», — отметил читатель из Минска.

В компании заявляют, что работают над восстановлением работы системы.

«На данный момент наблюдаются замедления в работе системы. Технические специалисты работают над восстановлением штатной работоспособности системы. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится на сайте ЕРИП.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Специалисты ЕРИП сейчас работают над восстановлением штатной работоспособности системы.

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