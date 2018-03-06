ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Energizer представила защищенный безрамочный смартфон с батареей на 4800 мАч

07.03.2018 10:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Energizer представила смартфон Hardcase H570S, который получил защищенный от воды и пыли корпус, полноэкранный дизайн и емкий аккумулятор. Об этом сообщает Gizmochina.


Диагональ дисплея аппарата составляет 5,7 дюймов, разрешение — HD+ (1440 на 720 пикселей), соотношение сторон — 18:9. Панель прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass третьего поколения.

Процессор — Mediatek MT6739 (Helio P18), который дополняется 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 ГБ. Корпус аппарата защищен по стандарту IP68, а также не боится падений с высоты до 1,2 метров. Разрешение пары основных фотомодулей — 16 и 0,3 Мп. Разрешение фронтальной камеры — 8 Мп.

Основная «фишка» аппарата заключается в аккумуляторе емкостью в 4800 мАч, который поддерживает технологию ускоренной подзарядки. Зарядка происходит через порт USB Type-C. Смартфон поддерживает установку одновременно двух SIM-карт и оснащается сканером отпечатков пальцев.

Точной цены гаджета пока не сообщается. Продажи стартуют во втором квартале года (с апреля по июнь).

Смотрите, сколько у нас стоят другие защищенные смартфоны:

 
 
Ссылка на источник 93
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Нормкор. Универсальный базовый интерьер - самый рациональный тренд последних лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика