Energizer представила защищенный безрамочный смартфон с батареей на 4800 мАч

Energizer представила смартфон Hardcase H570S, который получил защищенный от воды и пыли корпус, полноэкранный дизайн и емкий аккумулятор. Об этом сообщает Gizmochina .





Диагональ дисплея аппарата составляет 5,7 дюймов, разрешение — HD+ (1440 на 720 пикселей), соотношение сторон — 18:9. Панель прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass третьего поколения.

Процессор — Mediatek MT6739 (Helio P18), который дополняется 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 ГБ. Корпус аппарата защищен по стандарту IP68, а также не боится падений с высоты до 1,2 метров. Разрешение пары основных фотомодулей — 16 и 0,3 Мп. Разрешение фронтальной камеры — 8 Мп.

Основная «фишка» аппарата заключается в аккумуляторе емкостью в 4800 мАч, который поддерживает технологию ускоренной подзарядки. Зарядка происходит через порт USB Type-C. Смартфон поддерживает установку одновременно двух SIM-карт и оснащается сканером отпечатков пальцев.

Точной цены гаджета пока не сообщается. Продажи стартуют во втором квартале года (с апреля по июнь).

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