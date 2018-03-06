Самой страшной машиной Женевы стал модульный спорткар Sin

Британская компания Sin Cars представила на автосалоне в Женеве модульный спорткар S1. Машину можно сконфигурировать под любую задачу, например, для использования на обычных дорогах или треке, а также выбрать для нее любой дизайн кузова, пишет motor.ru .

В основе Sin S1 лежит трубчатое шасси, на которое навешиваются необходимые компоненты. При этом дополнительные узлы можно доустанавливать к уже существующей модификации спорткара. При использовании машины на треке можно выбрать между мощным купе или конфигурацией с открытым кокпитом в стиле Caterham.

Линейка двигатель S1 представлена бензиновыми, гибридной и полностью электрической установкой. Стандартные ДВС — это агрегаты объемом 2,0 и 3,5 литра мощностью 255 и 365 лошадиных сил. С ними спорткар может разгоняться до «сотни» за 2,8 и 2,5 секунды соответственно.

Гибридная установка состоит из 2,0-литрового турбодвигателя, электромотора мощностью от 120 лошадиных сил и блока батарей емкостью 64 киловатт-часа. Суммарная отдача — до 450 лошадиных сил.

Начала производства Sin S1 запланировано на 2019 год. Цена — от 49 900 долларов.