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Самой страшной машиной Женевы стал модульный спорткар Sin

07.03.2018 11:46 — Разное | Tut.by  
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Британская компания Sin Cars представила на автосалоне в Женеве модульный спорткар S1. Машину можно сконфигурировать под любую задачу, например, для использования на обычных дорогах или треке, а также выбрать для нее любой дизайн кузова, пишет motor.ru.


Фото: @DC_F1 | twitter.com

В основе Sin S1 лежит трубчатое шасси, на которое навешиваются необходимые компоненты. При этом дополнительные узлы можно доустанавливать к уже существующей модификации спорткара. При использовании машины на треке можно выбрать между мощным купе или конфигурацией с открытым кокпитом в стиле Caterham.

Линейка двигатель S1 представлена бензиновыми, гибридной и полностью электрической установкой. Стандартные ДВС — это агрегаты объемом 2,0 и 3,5 литра мощностью 255 и 365 лошадиных сил. С ними спорткар может разгоняться до «сотни» за 2,8 и 2,5 секунды соответственно.


Фото: @DC_F1 | twitter.com

Гибридная установка состоит из 2,0-литрового турбодвигателя, электромотора мощностью от 120 лошадиных сил и блока батарей емкостью 64 киловатт-часа. Суммарная отдача — до 450 лошадиных сил.

Начала производства Sin S1 запланировано на 2019 год. Цена — от 49 900 долларов.

 
 
Ссылка на источник 90
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Начала производства Sin S1 запланировано на 2019 год. Цена - от 49 900 долларов.

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