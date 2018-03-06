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В десантники после университета. Как служит самая красивая девушка Сил специальных операций
Последние два года по утрам кот Бакс куда-то провожает свою хозяйку Настю. Часто она возвращается в тот же день, но иногда пропадает на несколько недель. И тогда пожилой экзот ютится на коврике у двери, чутко вслушиваясь в каждый звук на лестничной площадке, стараясь угадать ее шаги… Вряд ли пушистый догадывается, что его Настя служит в элитных войсках белорусской армии — Силах специальных операций — и часто вместо дамской сумочки она носит разгрузку с автоматными магазинами, бегает кроссы и прыгает с парашютом. В канун 8 марта 42.TUT.BY побывал в подразделении, где служит самая красивая девушка Сил специальных операций — ефрейтор Анастасия Лапуцкая.
В десантники после университета
Анастасия попала в войска Сил специальных операций в 2016 году. Место ее службы — Центр связи командования ССО, расположенный в Колодищах. Сюда она пришла вслед за братом, которому удалось, казалось бы, невозможное — заинтересовать девушку армейской службой.
— По образованию я юрист. Но когда закончила университет, уже понимала, что гражданская профессия, постоянное сидение в офисе, кофе-паузы и миллион разных бумаг — не мое. Я «заболела» небом с подачи брата. Да-да, как бы это ни звучало, но это так, сложно подобрать другие слова, чтобы описать прыжок с парашютом.
Впервые я прыгнула с братом в паре с 3700 метров: невероятно трудный первый шаг, замершее сердце в ожидании раскрытия парашюта, а потом небо, небо и только небо. Большое, чистое. Оно мне до сих пор снится, хотя теперь прыжки — это еще и работа.
Особенно запомнились Насте три прыжка, которые пришлось сделать друг за другом. По признаю девушки, это было очень тяжело.
— Прыгали с самого утра. Нужно было совершить несколько прыжков подряд, на улице — август, температура близится к 30 градусам, на голове — шлем, форма полностью застегнута, даже рукава закатать нельзя — нарушение техники безопасности, может пережать вену. Так получилось, что местом приземления стал торфяник. После приземления нужно собрать тяжелый парашют. Ноги вязнут, обливаешься потом, а сделать нужно все быстро — впереди еще три прыжка, к тому же первыми в вертолет заходят те, кто меньше всего весит.
На третьем прыжке совершенно выдохлась. На тот момент я служила меньше года, и такие нагрузки были в новинку. Сил уже не было, а тут холодная земля прогрелась и теплый воздух пошел вверх. Я на некоторое время зависла в воздухе, и меня отнесло метров на 200 в один из торфяных каналов на поле, еще и немного протащило по земле, пока я гасила купол. Измазалась сильно, но первым делом очистила парашют от грязи. Иначе в нем могли завестись насекомые — а это прямая угроза безопасности.
«Теперь у меня два праздника»
Решение надеть военную форму родные Насти восприняли неоднозначно, в семье мнения разделились.
— Мама была категорически против, даже сказала, чтобы я не появлялась в форме ей на глаза. Папа же одобрил. У меня по мужской линии все военные: дедушка с папой —танкисты, а мы с братом, так уже сложилось, пошли в ССО.
Так у меня стало сразу на два праздника больше. К 8 марта добавились 23 февраля и второе августа. Дедушка, которому 89 лет, в первый раз даже не сразу сориентировался, что на День защитника Отечества дарить нужно уже не два подарка, а три. Для него это важная дата, и он к празднику готовится заранее. И было немного непривычно, когда с парнем дарили на 23 февраля подарки друг другу.
Чтобы попасть в ССО, нужна хорошая физическая подготовка. Вступительные экзамены были для девушки непростыми.
— До армии я занималась спортом — плаванием, стрельбой. Конечно, эти навыки пригодились, но сначала было тяжело пробежать на время тот же километр, сдать на время пресс и стометровку. Сейчас бы не заметила таких нагрузок, ведь в дополнение к обязательным спортивным нагрузкам на службе, занимаюсь унибоем — спортом, который включает преодоление полосы препятствий, стрельбу, бег, метание ножа и поединок на ринге.
Макияж превращается в камуфляж
Служба в ССО — это еще и постоянные полевые выходы, учения. Иногда приходится жить без элементарных удобств, а тревога может случится в любой момент.
— Во время учений нужно всегда быть облаченной в бронежилет и носить с собой оружие, а это без малого 17 килограммов. Каска в летний день тоже не прибавляет комфорта. О косметике вообще лучше забыть, летом не пройдет и часа, как хороший макияж превратится в настоящий камуфляж в таком облачении. Да и душ принимать удается всего раз в день.
Живем в палатках, причем в одной размещается сразу несколько человек. Для отопления используется печка-буржуйка, топить которую — наша прямая обязанность. Если ночью тепло, то днем, когда все на дежурстве, в палатке прохладно. Зябко отсыпаться в палатке после ночной смены, когда дежуришь с восьми вечера до восьми утра.
Армейский рацион Настя находит очень питательным, но не слишком разнообразным. Поэтому в полевом выходе половину ее вещей занимают различные сладости.
— Все просто: тушенка с макаронами, тушенка в супе, тушенка с картошкой. Бесспорно, пища очень питательная и чувство голода уходит сразу, но после недели такого питания, лапша быстрого приготовления кажется деликатесом. Пакетик такой вермишели, к слову, всегда лежит у меня в рюкзаке, если предстоят учения. Когда приезжаю с полевого выхода, конечно, хочется побаловать себя сочным кусочком мяса. Тут я или готовлю сама, или покупаю что-нибудь в фастфуде.
Пока Настя на сборах, ее домашние любимцы скучают по своей хозяйке. Кстати, их сейчас в доме немало: кот Бакс, рыбки, шиншилла Боня и два попугая.
«Когда я форме, все хотят познакомиться»
«Да, служба непроста, но в ней много всего хорошего», — рассуждает девушка. Говорит, что ей служить несложно: та же работа, что и на «гражданке», только больше адреналина и по штату положен автомат.
— Есть должности с которыми женщины справляются гораздо лучше мужчин. Почему бы им не подставить «хрупкое» плечо? Меня, кстати предупреждали, что в армии все военнослужащие равны и обязанности у них одинаковые. Но наши мужчины всегда остаются мужчинами и помогают, когда непросто. В части я чувствую себя безопасно, как дома. Как только перехожу за шлагбаум, понимаю, что это мое личное пространство и здесь — безопасно.
Единственное, на чем отразилась служба — на гражданской жизни, особенно когда приходится бывать в городе в форме.
— Когда приходится выходить в город по форме, сложно не стать объектом всеобщего внимания. Каждый третий парень хочет познакомиться. Причем начинают с одной и той же фразы: «Девушка, а вы действительно служите?» Подходят и те, кто тоже служил в ВДВ, — хотят просто поговорить о службе. А однажды я сильно опаздывала, и меня в метро пропустили в форме просто так, сделав комплимент.
День десантника для девушки — семейный праздник. Этот день она проводит сначала с братом в части, а потом — с родными дома.
— Второго августа у нас в части день открытых дверей. Наши родные могут прийти, посмотреть, как мы служим, в каких условиях живем, какая у нас экипировка и боевая техника. Вечером — обязательно небольшая праздничная программа. В прошлом году вообще был организован целый фестиваль «Рыцари неба».
Кстати, праздники в подразделении не редкость. К примеру, год назад Настя победила в конкурсе красоты «Мисс Десантура». Секрет успеха девушка не раскрывает, говорит, все получилось само собой.
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В канун 8 марта 42.TUT.BY побывал в подразделении, где служит самая красивая девушка Сил специальных операций - ефрейтор Анастасия Лапуцкая.
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