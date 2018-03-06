Забудьте про «углеводородный» Bugatti Chiron! Компания Rimac Automobili, у руля которой стоит хорват Мате Римац, на Женевском автосалоне представила свой второй гиперкар на электротяге, поражающий своей разгонной динамикой.





Новая хорватская машина получила обозначение C_Two и является дальнейшим развитием Concept One — того самого гиперкара, за рулем которого в прошлом году в серьезную аварию попал Ричард Хаммонд . Новинка заметно мощнее предшественника — квартет электродвигателей с постоянными магнитами на C_Two в сумме развивает 1914 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента!





Гиперкар располагает запатентованной Rimac системой управления вектором тяги (R-AWTV) со снабженными одноступенчатыми редукторами передними колесами и парой задних моторов, которые агрегатируются с индивидуальными двухступенчатыми коробками с карбоновыми сцеплениями. Задекларированное производителем время разгона до 100 км/ч у C_Two снаряженной массой 1900 кг — 1,85 секунды, а максимальная скорость — 412 км/ч.





Из прочих особенностей гиперкара — подъемные двери, мультимедиа-система с функцией гоночной телеметрии и автопилот с четвертым уровнем автономности. Это означает, что купе может самостоятельно передвигаться практически в любых условиях, не отвлекая водителя.





Если верить Rimac, выпуск C_Two начнется уже в этом году. Всего фирма планирует собрать 150 таких супер-«электричек».