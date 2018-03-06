Азаренко и Соболенко объединились в пару для выступления на турнире в Индиан-Уэллсе

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко сыграют в парном разряде на турнире серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 8 648 508 долларов.



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В матче 1/16 финала Азаренко и Соболенко сыграют против пары Эжени Бушар (Канада) / Слоан Стивенс (США).

Напомним, что накануне турнира в Индиан-Уэллсе Азаренко и Соболенко проводили совместные тенировки .

С основной сетки одиночных соревнований в Индиан-Уэллсе начнут выступление три белорусские теннисистки.

Пропустившая из-за судебной тяжбы с американским отцом своего ребенка 8 месяцев Виктория Азаренко сыграет с британкой Хизер Уотсон (№ 70), которую белоруска одолела на Уимблдонском турнире.

Арина Соболенко встретится с американкой Варварой Лепченко (66), а соперницей Александры Саснович будет полька Магда Линетт (61).

Основная сетка турнира стартует 7 марта.

Еще одна белоруска Вера Лапко накануне выбыла во 2-м раунде квалификации.