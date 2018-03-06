Яндекс выяснил, как белорусы будут поздравлять женщин с 8 марта





Белорусы на 8 марта будут радовать женщин поздравлениями, открытками и стихами, а некоторые пользователи собираются удивлять медалями, подарками из нержавейки и даже платьем из бумаги.

Как выяснил Яндекс на основе анализа поисковых запросов белорусов к Международному женскому дню, чем ближе 8 марта, тем более активно пользователи из Беларуси ищут в интернете поздравления с праздником. Судя по запросам в Яндексе, многие мужчины ограничатся приятными словами, адресованными женщинам. Также девушек в этот день ожидают праздничные картинки, SMS и тематические песни, а из более материальных презентов стоит ждать цветов, поделок и сладостей.

Больше всего на 8 марта будут поздравлять самых близких людей - матерей, жен, подруг, бабушек, сестер, дочерей. Не забудут также о коллегах по работе, учителях, воспитателях и начальницах. Чтобы не прогадать с подарком, пользователи просят Яндекс учесть при подборе подарка конкретную профессию - будь это банкир, главный бухгалтер или партнерша по танцам.

Очень стараются в этот день порадовать самых близких женщин дети. К 8 марта они собираются сделать открытки из пластилина, бумажные цветы и поделки из картона. Пусть и часто в запросах фигурирует слово «быстро», зато почти всегда рядом с ним стоит слово «красиво».

Вместе с тем праздничной суматохе будут предаваться не все. Некоторые белорусы сочли 8 марта подходящим днем, чтобы сходить на строительный рынок, в банк, баню и даже поликлинику. А кому-то и вовсе будет нелегко пережить этот праздник. Так, один житель Бреста интересовался у Яндекса, [что делать одинокому мужчине на 8 марта].

Необычные запросы о Международном женском дне встречаются в каждом городе Беларуси. Так, в Минске ищут, [как прикольно поздравить парня с 8 марта] и как [поздравить Любу с 8 марта в стихах], а заодно выбирают [открытки с днем 8 марта с Брюсом Уиллисом] и [медали женщинам на 8 марта по номинациям].

В Гомеле интересуются, [что можно, а что нельзя дарить на 8 марта], а заодно подбирают [открытки на 8 марта для Ольги].

В Могилеве просят помочь [сделать платье из бумаги на 8 марта] и разобраться, [какие цветы дарят на 8 марта в горшках].

В Бресте будут делать [злое поздравление с 8 марта] и «подарок из нержавейки» своими руками.

В Гродно размышляют над тем, стоит ли поздравить бывшую подругу, а еще терзаются вопросом, [тюльпаны на 8 марта стоят лучше в воде или без воды].

В Витебске думают над тем, [что подарить девушке на 8 марта недорогое, но приятное], а еще [что можно подарить девочкам на 8 марта 7 класс за 2 рубля].

В Новополоцке, похоже, устроят [поздравления с 8 марта под балконом], а в Бобруйске сделают ни много ни мало [60 пожеланий учителям].